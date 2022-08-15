經濟

上半年企業發債放緩 渣打冀通關谷大灣區業務

【明報專訊】在市况波動下，受利率、外匯市場以及大宗商品交易帶動，渣打金融市場業務上半年增長達18%。渣打金融市場業務香港及大灣區主管曾繼志表示，在金融業務的銷售方面，該行錄得雙位數字增長，客戶收入亦錄單位數字增長。不過，企業發債及貸款業務則較困難，抵消部分增長。展望下半年，他期望香港可與內地通關，推動大灣區業務增長，該行亦會發展其他業務，例如參與碳排放交易、私募信貸（Private Credit）等推動增長。

參與碳排放交易 料增長倍數計

多間內房早前宣布債務違約，及後爆出爛尾樓風波，外界曾憂慮牽連本港銀行業。曾繼志表示，由4至5月份開始，內地及香港的利率出現變動，令內地貸款利率低於離岸市場，令不少內地企業發行美元債券及新造貸款的誘因減少，並預期下半年債券市場業務經營依然困難。

不過，渣打正積極推動發展新業務，曾繼志表示，約半年前開始進軍碳排放交易業務，並會繼續投放資源。他表示，目前碳排放單位的交易櫃台（Trading Desk）主要位於倫敦，上半年交易主要以歐盟排放權配額（EU Allowances，EUA）為主，但銷售目標則仍為大中華區客戶。他稱，不少內地行業營運涉及碳排放問題，相信未來潛力龐大，料增長可以倍數計算。

踏足私募信貸業務 賺服務費

此外，渣打近年亦開始涉獵私募信貸業務，即該行作為中間人，為放貸者及借款人提供「點對點」的配對服務，從發起到分銷（Origination to Distribution）都並不涉及該行直接提供借貸，以賺取服務費收入（Fee income）。曾繼志又稱，透過擴大私募信貸業務，將可減低該行直接承受的信貸風險。

曾繼志又預期，下半年主要貨幣匯率將較上半年穩定，加上預期美息向上的因素大致反映，企業客戶於上半年做了一部分利率對冲，料下半年將放慢腳步。計及新業務增長及以上負面因素抵消，他預期該行下半年金融業務能保持上半年步伐。

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