柏傲莊首兩期延遲入伙 影響逾1100伙建期買家

第一期最快年底入伙

共分為3期發展的柏傲莊，為近年市場上最矚目大型新盤之一，自2020年底推售第一期，到去年中推出、原定明年6月入伙的第三期，一直保持價量兼備，但柏傲莊III於去年7月爆出因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」而要拆卸重建後，該期數至今仍未有最新預計落成時間。至於柏傲莊I、II，據發展商當年賣樓資料，兩期預計關鍵日期分別為今年9月30日及11月30日，但據了解，項目將會延期入伙，第一期預計今年12月5日落成，而第二期則預計明年2月4日落成。換言之，發展商將延期約兩個月多時間交樓。

上述兩期分別提供783及1415個單位，若據成交紀錄冊資料顯示，兩期迄今分別售出774及1405伙，當中選用建築期方式付款之買家，分別約有444伙及680伙，佔已售出單位約57%及48%。若總計兩期，即合共有約1124個單位買家選用建期付款方法。

採按保買家恐須抬錢上會

星之谷行政總裁莊錦輝表示，雖然選用建期付款之買家，可於預計收樓日期前半年申請按保計劃，但由於按證公司有權在申請後3個月重新審視買家財政能力，及以最新按揭息口計算壓力測試，因此柏傲莊I、II延期收樓，若買家選用按保計劃，或需要在正式收樓前重新計算一次壓力測試，部分買家有可能需要準備更多首期才能上會。

（加息系列之二）

[香港地產]