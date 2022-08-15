經濟
香港地產

新盤搶客 建期即供付款折扣大幅收窄

【明報專訊】財政司長陳茂波今年2月發表財政預算案，宣布推出加強版按保計劃，將九成按保推高至樓價上限1000萬元，而承做八成按揭的樓價上限亦提升至最高1200萬元。為吸納購買力，近期多個新推售的樓花項目，建築期付款與即供付款的折扣差異，較過往顯著收窄。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，在「財爺Plan」效應下，發展商收窄建築期付款與即供付款折扣差異，可吸引更多買家入市，料將成新盤銷售策略的大勢所趨。

INNOVALE建期即供折扣

僅相差0.5百分點

以近期兩大新界焦點盤：粉嶺北ONE INNOVALE-Archway、屯門兆康NOVO LAND第1A期為例，建築期付款與即供付款的折扣差異分別只有0.5個百分點和3個百分點。翻查資料，另一個於2019年1月開售、即俗稱「林鄭Plan」、「財爺Plan」仍未出台前開售的大埔山塘路大型新盤天鑽，兩種付款法的折扣差異為7個百分點。根據「財爺Plan」，買家購買樓花時選建築期付款，到現樓完成上會時，可申請承造高成數按揭；陳海潮表示，在疫情持續下，提高建築期付款折扣，可最直接吸引買家入市，而發展商可達貨如輪轉，料將是新盤銷售策略的趨勢。

除收窄建築期與即供付款折扣差異外，面對加息周期，亦有新盤推出免息免供、定息按揭等計劃吸客。以本周四（18日）開展首輪招標、希慎（0014）與香港興業（0480）合作的大埔林海山城為例，買家可向發展商指定財務機構申請承造最高85%一按，貸款年期730天（即約兩年）；相關一按不設每月供款，最低貸款年利率為P（5厘計），但若買家於到期日或之前付清貸款，可獲豁免繳交貸款利息。

朗濤預先減息 瓏碧補貼按息息差

另一新界盤、鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，早前亦修改為買家提供的「靈活第一按揭貸款」條款；首24個月按揭息口由P減2.375厘，調整至P減3.625厘（P為5.375厘），變相在港銀行有可能加息前搶先調低按息1.25厘，而其後全期按息由P加2.125厘調整至P加0.875厘，同樣減息1.25厘。

碧桂園（2007）九龍城瓏碧亦新增「5年低息保」計劃（惟折扣減少0.5%），買家如選即供，首5年按息上限鎖定2.5厘，如期內加息，相關息差開支由發展商補貼，上限3.6厘。

（加息系列之二）

[香港地產]

相關字詞﹕即供付款 建築期付款 天鑽 NOVO LAND第1A期 「財爺Plan」 財政司長陳茂波

上 / 下一篇新聞

一年10盤逾七成買家採建期付款 港最快今季加息 業界籲準買家加2厘自製壓測
一年10盤逾七成買家採建期付款 港最快今季加息 業界籲準買家加2厘自製壓測
柏傲莊首兩期延遲入伙 影響逾1100伙建期買家
柏傲莊首兩期延遲入伙 影響逾1100伙建期買家
INNOVALE首期近沽清 9日套逾28億
INNOVALE首期近沽清 9日套逾28億
嘉湖特色戶實呎失守9000
嘉湖特色戶實呎失守9000
周生生信港仍有需求 冀多渠道發展 家族第四代成員周嘉頴藉兩副品牌攻年輕客
周生生信港仍有需求 冀多渠道發展 家族第四代成員周嘉頴藉兩副品牌攻年輕客
首輪消費券助增逾兩成生意 本輪再推優惠吸客
首輪消費券助增逾兩成生意 本輪再推優惠吸客
眾安：人才流失難免 以多元準則招聘
眾安：人才流失難免 以多元準則招聘
上半年企業發債放緩 渣打冀通關谷大灣區業務
上半年企業發債放緩 渣打冀通關谷大灣區業務
陳茂波籲銀行加快批貸款 減「禁追租」期後中小商戶壓力
陳茂波籲銀行加快批貸款 減「禁追租」期後中小商戶壓力
沙特阿美次季多賺九成創新高 不增派股息
沙特阿美次季多賺九成創新高 不增派股息
東驥龐寶林：港匯轉強 資金流入港股先兆
東驥龐寶林：港匯轉強 資金流入港股先兆
瑞銀看好中國電動車 今明年全球市佔率料逾半
瑞銀看好中國電動車 今明年全球市佔率料逾半
央企背景 中免雄霸免稅市場 內地市佔86% 短期受累疫情反覆
央企背景 中免雄霸免稅市場 內地市佔86% 短期受累疫情反覆
會計師公會明年逆市加會費 資格試考生跌近兩成 方蘊萱：未見新血減少
會計師公會明年逆市加會費 資格試考生跌近兩成 方蘊萱：未見新血減少
兩火鍋股發盈警 海底撈盈轉虧呷哺呷哺虧損擴大
兩火鍋股發盈警 海底撈盈轉虧呷哺呷哺虧損擴大
正榮服務發盈警 半年少賺逾七成
正榮服務發盈警 半年少賺逾七成
新龍伙櫟芽資本設基金 擬助內地初創走出去
新龍伙櫟芽資本設基金 擬助內地初創走出去
港初創伙本地漁農戶攻提取物
港初創伙本地漁農戶攻提取物
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
李澄幸：物業轉讓移民女兒 留意海外稅制
李澄幸：物業轉讓移民女兒 留意海外稅制
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行籲增持 美團Call 29931
金子：大行籲增持 美團Call 29931
張兆聰：放水推不動借貸 內地經營環境差
張兆聰：放水推不動借貸 內地經營環境差
張兆聰：基金持貨量低 美股易夾上
張兆聰：基金持貨量低 美股易夾上
伍禮賢：中國鐵塔業務穩定 上望1.05元
伍禮賢：中國鐵塔業務穩定 上望1.05元
潘啓才：內地城巿起飛 因沒土地限制束縛
潘啓才：內地城巿起飛 因沒土地限制束縛
謝偉銓：推動電動車普及 房委會須改革停車場
謝偉銓：推動電動車普及 房委會須改革停車場
券商月供股票選擇多 抗波動市
券商月供股票選擇多 抗波動市
沈永年：7+3珠海過關隔離攻略
沈永年：7+3珠海過關隔離攻略
陸振輝：懂得抉擇 自得其樂
陸振輝：懂得抉擇 自得其樂
溫傑：聯通追落後 安踏受惠「國潮」
溫傑：聯通追落後 安踏受惠「國潮」
詹歷富：數碼資產在資產配置中的理想比例
詹歷富：數碼資產在資產配置中的理想比例
陳大為：地緣事件和股市表現關係複雜
陳大為：地緣事件和股市表現關係複雜
陸振球：美議員最愛買微軟的啟示
陸振球：美議員最愛買微軟的啟示
陸振球：11月前中美料齊谷經濟
陸振球：11月前中美料齊谷經濟
林少陽：勿指望通脹快速回落
林少陽：勿指望通脹快速回落
技術取勝：中海油250天線有支持
技術取勝：中海油250天線有支持
李聲揚：金朝陽可博私有化
李聲揚：金朝陽可博私有化
蔡金強：花無百日紅之海底撈
蔡金強：花無百日紅之海底撈
徐家健：為留人才 藏富於地不如藏富於民
徐家健：為留人才 藏富於地不如藏富於民
艾雲豪：金融風暴的危與機
艾雲豪：金融風暴的危與機
李順威：勿被「衰退」左右投資決定
李順威：勿被「衰退」左右投資決定
劉思明：大宗商品回穩 紫金績佳可吼
劉思明：大宗商品回穩 紫金績佳可吼
何啟聰：新機刺激股價 小米牛51965
何啟聰：新機刺激股價 小米牛51965
瑞銀亞洲：績後股價揚 中移牛52590
瑞銀亞洲：績後股價揚 中移牛52590
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 騰訊購22059
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 騰訊購22059
周顯：做莊梗係「偷跳」
周顯：做莊梗係「偷跳」
王弼：利用Sell Put晶片股建倉
王弼：利用Sell Put晶片股建倉
曾淵滄：尋找超級折讓地產股
曾淵滄：尋找超級折讓地產股
湯文亮：不想被迫唱淡樓市
湯文亮：不想被迫唱淡樓市
陳永傑：美加息料保守 可考慮入市
陳永傑：美加息料保守 可考慮入市
廖偉強：二手不割價 樓價難大跌
廖偉強：二手不割價 樓價難大跌
布少明：放寬辣招助吸人財
布少明：放寬辣招助吸人財
馬泰陽：樓市須全面「減辣」
馬泰陽：樓市須全面「減辣」
佳悅主打開放戶及1房 吸上車客
佳悅主打開放戶及1房 吸上車客
將廣均呎失守1.7萬 重返去年初水平
將廣均呎失守1.7萬 重返去年初水平
回購保證 銀債無蝕價風險
回購保證 銀債無蝕價風險