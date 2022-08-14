5國企美退市 分析：長遠利港股成交

金龍中國指數先跌後升

受消息影響，中壽、中石油及中石化ADR收市均跌逾1%至2%不等，而在美上市的中概股包括阿里巴巴（美：BABA）、拼多多（美：PDD）早段分別最多跌3.6%及4.9%，阿里收市報94.77美元，跌0.11%；拼多多收市報48.8美元，跌1.7%。納斯達克金龍中國指數早段曾跌2.8%，為一周最大跌幅，收市報7242點，升13點或0.19%。

此外，據美國證交會（SEC）文件披露，對冲基金橋水（Bridgewater）上季清倉748萬股阿里，以及京東（美：JD）、網易（美：NTES）、嗶哩嗶哩（美：BILI）、滴滴等中概股。同時，橋水繼續加倉百度（美：BIDU），持股增至約113萬股，以及繼續持有騰訊音樂（美：TME）。據市場消息稱，橋水申報持倉大減，主要是公司由中概股ADR轉為持有香港第二上市股份。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，部分國企ADR成交不大，相信影響有限，而且主動退市亦較好，相信即使短期股價受壓，但更多中概股來港上市，帶動整體成交額，長遠而言對港股應是好事。他又稱，近日受宏觀經濟表現影響，市場調低個股業績預測，令更多公司中期業績可超預期，將成港股向上的催化劑。