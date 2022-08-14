緻藍天4房銀主盤 1505萬易手

伍續稱，同類型單位1座高層左翼A室，實用面積1142方呎，在今年5月以1850萬元成交，實呎16,200元，上述成交較對上成交呎價低近20%。他補充，緻藍天本月暫錄5宗成交，平均呎價14,085元。

翠怡花園2房沽出 實蝕近50萬

另外，市場再錄蝕讓成交，利嘉閣地產高級分區市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園7座中高層A室新近易手，屬實用451方呎的兩房戶，原業主今年7月以650萬元放售，近日減價48萬元或7.4%後、以602萬元易手，實呎13,348元。

彭續稱，原業主2019年3月以600萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利2萬元，若計算交易雜費，實際蝕近50萬元或約8%離場。

[香港地產]