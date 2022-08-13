太古地產深水灣道申建兩幢洋房

其中一幢面積料逾1萬呎

就圖則所見，HOUSE A面積較大，採用4房4套房及多用途房設計，廳區設大型玻璃幕牆，飯廳更設圓形玻璃窗，方便觀賞南區景色；另設有健身室、中西式廚房，2樓則設4個套房，主人睡房除設衣帽間外，還設有獨立工作室及按摩池，估計洋房面積逾1萬方呎。

HOUSE B以5房連4套房、多用途房及工人套房設計，同樣附設私人泳池、花園及天台。申請人表示，略微放寬地積比率約6%，相應的總樓面面積增加不到2%，而擬議發展在規模和性質，與鄰近地段的發展相容。

麒豐資本洪英偉8800萬購赤柱豪宅

另一方面，赤柱舂磡角道54號地下B室、1樓B室，兩單位實用面積同為1250方呎，連兩個車位，在上月中以8800萬元易手，實呎3.52萬元。

原業主2010年10月以4650萬元購入，持貨快將12年，帳面獲利4150萬元或89%。

資料顯示，登記買家為HARVEST INFINITY HOLDINGS LIMITED，註冊董事為麒豐資本創辦合伙人暨投資總監洪英偉，以及合伙人暨營運總監李岳橋。

翻查資料，麒豐資本自去年底起，就舂磡角道54號提出收購，該廈共6伙，目前已斥資2.58億元累積購入5伙，尚欠一個住宅單位仍未收購，或透過強拍統一業權。據悉，項目佔地約1萬方呎，基金擬重建一幢獨立門牌洋房，實用面積逾7000方呎。