藍天海岸2房715萬沽 低估價近百萬

不過，上述原業主於2016年8月487萬元購入單位，持貨6年，帳面仍然獲利228萬元或47%。

東港城2房業主料損手6%離場

將軍澳指標屋苑東港城，新錄得本月首宗二手成交，有兩房海景單位，於額印稅SSD鬆綁後減價沽出。利嘉閣地產聯席董事陳昕表示，上述東港城6座極高層D室，實用面積524方呎2房間隔、可望海景，原業主叫價898萬元，減價55萬元或約6%後，獲買家以843萬元成交，折合實呎約16,088元。

陳續稱，原業主2019年8月以835萬元購入，持貨3年，額印稅鬆綁後即放盤及沽出，帳面近乎平手，惟若連使費計，估計有機會實蝕逾50萬元或約6%。陳續稱，目前屋苑有80個放盤，最低入場費約750萬元。

瓏山一號連平台特色戶1120萬沽

另一邊廂，粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway近日銷情熾熱，帶動同區半新盤瓏山一號，錄得特色戶成交。利嘉閣首席聯席董事莫永澤表示，瓏山一號低層連平台特色戶，實用面積825方呎3房套連工人套房間隔、連約213方呎平台，原業主叫價1138萬元，減價18萬元或1.6%，以1120萬元易手、實呎13,576元；原業主2019年以約968萬元購入，持貨滿3年，帳面賺152萬元或16%。瓏山一號對上一次錄得同類連平台特色戶成交，為去年11月；屋苑另一實用面積1122方呎特色戶，以1448萬元易手、實呎約12,906元。