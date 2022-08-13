成本飈 Rivian次季多蝕兩倍

【明報專訊】美國電動車製造商Rivian（美：RIVN）第二季虧損擴大接近兩倍至17億美元（約133億港元）。該公司表示，受前所未有的通脹影響，尤其是在原材料及鋰價方面，加急運費也令成本增加，現正改用更多鐵路運輸取代貨車進行交付，爭取降低成本。Rivian維持全年產量2.5萬輛的指引，但預期全年經營虧損達54.5億美元，高於原先預期的47.5億美元。