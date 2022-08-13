成本飈 Rivian次季多蝕兩倍

【明報專訊】美國電動車製造商Rivian（美：RIVN）第二季虧損擴大接近兩倍至17億美元（約133億港元）。該公司表示，受前所未有的通脹影響，尤其是在原材料及鋰價方面，加急運費也令成本增加，現正改用更多鐵路運輸取代貨車進行交付，爭取降低成本。Rivian維持全年產量2.5萬輛的指引，但預期全年經營虧損達54.5億美元，高於原先預期的47.5億美元。
由於產量及交付量提升，Rivian次季收入約3.64億美元，高於分析師預期。Rivian此前披露，次季生產及交付約4400輛電動車，相比首季交付量只有1227輛。該公司行政總裁RJ Scaringe稱，零件供應有所改善，對下半年產量提升樂觀。Rivian計劃在第三季末實行兩更制輪班生產，並已招聘工人。截至6月底，剩餘155億美元現金，Rivian有信心足夠維持營運直至2025年。
儘管市場看淡手機市場前景，消息稱蘋果（美：AAPL）維持iPhone產量。彭博引述供應鏈消息稱，鑑於業界競爭減少，且看好高端客消費，蘋果要求供應商今年生產組裝9000萬部新一代iPhone，與去年相同。知情人士稱，蘋果預計2022年將組裝約2.2億部iPhone，意味蘋果預期今年iPhone整體銷量與去年一致。