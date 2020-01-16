通脹影響消費 英GDP按季萎縮

放寬外遊無助銷售

英國6月GDP按月收縮0.6%，而5月GDP按月升幅下修至0.4%。不包括貴金屬交易，英國次季的商品及服務貿易逆差達279億鎊（約2653億港元），相當於國家收入4.5%，是1997年有可比數據以來最高。英鎊兌美元昨晚跌0.8%，報1.21左右。

雖然一些面向消費者的行業，受惠於外遊防疫措施進一步取消，但零售業銷售在次季下滑，反映通脹和全球供應鏈中斷帶來的壓力。數據顯示，英國GDP規模仍然較2020年2月、英國新冠疫情惡化前高出0.9%，但面向消費者的服務產出低4.9%。畢馬威首席英國經濟師塞爾芬（Yael Selfin）表示，受到通脹上升影響，家庭實際收入受到擠壓，利率上升亦降低償還按揭貸款的能力，而公用事業今秋加價的預期，可能是打擊消費、令英國陷入衰退的最後一根稻草。

英倫銀行此前預期，英國第三季GDP會短暫反彈，惟入冬後受能源價格上漲等影響，將陷入金融海嘯以來最長的衰退期，預計通脹率在10月的按年升幅將達到13%以上的峰值。受油價及食物價格大幅上升影響，英國6月通脹按年升9.4%，再創40年新高。英倫銀行首席經濟學家Huw Pill承認，加息對抗通脹將拖慢增長，但認為長遠需穩定經濟。

此外，阿根廷央行加息9.5厘，將基準利率提升至69.5厘，以遏抑通脹。該國7月按年通脹達71%，為20年新高。

（綜合報道）

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