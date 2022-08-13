大股東以股代息 龍湖保留56億現金

分析：增持反映看好前景

值得留意的是，蔡奎自2012年與吳亞軍離婚後，鮮有與龍湖扯上關係，其名字近年只在其趁高減持時出現，除每次均套現數十億元，亦令龍湖股價出現較大波動。券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武認為，吳蔡二人放棄相當於56億元現金的股息，實質地增加其持有的龍湖股份，反映兩大股東對龍湖長遠前景充滿信心，此舉更強化了龍湖本已非常穩健的財務情况。

在本周三龍湖股價突暴瀉超過16%，事緣內地網傳其商票違約逾期，加上遭投行瑞銀劈價等負面消息。其後上海票據交易所罕有為龍湖發公告澄清，稱經查核後龍湖並無商票逾期紀錄。

龍湖亦急急在同日傍晚召開投資者會議，澄清去年開始已無發行商票，沒有任何商票違約和拒付。席間吳亞軍又透露公司與人行、住建部等相關部門接觸密切，對方很關注怎樣令行業變好，稱「大水漫灌」不可能，但會有更積極政策。

評級機構惠譽則表示，若內房市場陷入長期困境，且持續時間超過該行基準案例預測，所導致的各種次生影響或將波及內房直接價值鏈以外的子行業，當中不良資產管理公司、民營工程建設公司及小型鋼企3個子行業受到的衝擊最大，因其獨立信用狀况的脆弱程度最高。

國營、民營內房7月銷售榮辱互見，河南房企建業地產（0832）自6月引入國資救亡後，銷售應聲反彈。7月份合約銷售額跌幅大幅收窄至按年僅跌8.8%，至21.19億元（人民幣，下同），首7個月的合約銷售額為161.58億元，按年跌幅縮至51.6%。但民企富力（2777）7月份的總銷售收入僅約19億元，按年大跌77%，首7個月總銷售收入約284億元，按年大跌61.3%。