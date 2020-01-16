NOVO LAND 1B期園景優美寧靜

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

NOVO LAND第1B期同樣主打1房及2房單位，當中1房戶佔242伙或約三成。可留意的是，1B期所有1房單位，均採雙門浴室設計，即浴室設有兩道門，分別連接主人房及客廳，使浴室可客廁、套廁兩用。

1房戶浴室雙門設計 可變套廁

今次介紹的1房示範單位，以Bergen 3座18樓M室為藍本，實用面積303房方呎，採開放式廚房設計，屬交樓標準；單位玄關預設收納櫃，經過玄關即可達開放式廚房。

廚房對出的廳區開則方正、外接露台。主人房約63方呎，可變身為套房，採趟門連接浴室，方便戶主靈活運用；值得留意，浴室亦設掩門連接廳區。

至於3房1套示範單位，以Bergen 1座26樓A1室為藍本，實用面積684方呎，附裝修及家具，屬無改動示範單位，全期只有這戶將連裝修家具交樓。示範單位以粉色、綠色為主調，配襯木質家具，呼應項目的北歐風格。

3房連裝修示範單位貫徹北歐風

單位玄關的牆身設有凹位，設計師在該處設置木質鞋櫃。單位同樣採開放式廚房，預設玻璃趟門，內設窗戶通風，估計使用上與傳統梗廚無異。單位廳區呈長形型格局，利用走廊入口位為分界，可明確劃分客、飯兩廳，放置小型梳化及長形餐枱後，仍具相當活動空間。三間睡房相同坐向，設計師將最近廳的房間設為「工作室」，放置書枱及書櫃，另設隱藏式摺牀，為戶主提供休息空間，亦可充當客房。另一房間則作為兒童房，設有一組雙層牀組合，除兩張牀外，亦附有衣櫃、小書枱等。

設計師為主人房打造地台，靠牆放置雙人牀，另一面牆身設有入牆大衣櫃組。主人房連接工作平台，佈局上需留位進出，利用伸縮家具是一個好主意。設計師在雙人牀邊設置牀頭櫃，需要時可伸延出梳妝枱，為戶主增添打扮空間，收好梳妝枱後，亦可騰出空間出入工作平台。

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