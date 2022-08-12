經濟

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Wetland 2房1.2萬租出 低2年前逾一成

【明報專訊】近期樓價回落，連帶租金亦受影響，不少業主減租招徠。其中天水圍Wetland Seasons Park有2房戶以1.2萬元、低於2年前對上一手月租逾一成。

中原地產分行經理何家樂表示，Wetland Seasons Park 2期5座中層A6室，實用420方呎，2房間隔，以1.2萬元市價租出，實用呎租約28.6元。何表示，單位於2020年中曾以1.38萬元租出，即最新租金較對上一手月租低1800元或13%。

何家樂續稱，新租客為家庭客，並鍾情新樓，近日因未能購入心儀的新盤，故決定先租住新晉屋苑，靜待抽中新樓再行搬屋。業主2020年6月以約563萬元買入上址作收租之用，持貨約2年，租金回報約2.6厘。

維港頌2房2.74萬元租出 低2年前4%

另北角維港頌亦有2房海景戶因急於租出，唯有以低於2年前租金招徠。中原分行區域營業董事林龍南稱，維港頌6座低層D室，實用面積574方呎，2房間隔、望海景。

林龍南表示，上述單位業主因急於租出單位，故以2.74萬元、較2年前單位月租低1100元或4%的價錢放盤，獲專業人士承租，實用呎租48元。業主2017年4月2037萬元一手買入，持貨約5年，租金回報僅約1.6厘。

兩內地生1.5萬租一城3房

市場再錄內地生來港租樓個案。中原區域營業經理張義強稱，沙田第一城1座中層F室，實用面積451方呎，3房間隔。單位原開價1.65萬元，議價後減價1500元或約9%，以月租1.5萬元租出，呎租約33.3元。他補充，新租客為兩名內地學生，租入單位方便上學。業主於2018年以778萬元購入單位，租金回報約2.3厘。

相關字詞﹕內地生租樓 沙田第一城 維港頌 Wetland Seasons Park 第2期 租務市場

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