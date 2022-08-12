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維景灣畔3房移民盤 3年實蝕兩成易手

【明報專訊】二手市場頻錄得移民盤蝕讓個案。其中將軍澳大型指標屋苑之一的調景嶺維景灣畔，有3房戶業主因移民減價近百萬元沽貨，實蝕逾230萬元或約兩成。

傲瀧移民盤4年實蝕約500萬

利嘉閣分行首席聯席董事鄧達榮表示，維景灣畔6座中層C室，實用面積664方呎，3房1套間隔、望山景。單位原開價1130萬元，原業主因移民關係故願意擴大議價幅度，最終減價94萬元或約8.5%，獲換樓客以1036萬元承接，實呎約15,602元，成交價屬同類近期低位。上述單位原業主於2019年6月以1200萬元購入，持貨約3年，額印鬆綁後轉手，帳面虧損約164萬元或約14%，連使費計實蝕逾230萬或約兩成。

半新盤豪宅亦錄得業主移民沽貨蝕讓個案。美聯分行高級營業經理林莊姿稱，西貢清水灣豪宅傲瀧20座地下連花園單位，實用面積1109方呎，連567方呎花園，3房1套連儲物室間隔，原業主因移民，將單位以1780萬元沽出，實呎16,050元。原業主2018年6月2165.3萬元一手購入，帳蝕385.3萬元或約18%，若連使費計料實蝕約500萬元或約23%。

置富2房額印鬆綁沽 實蝕近百萬

另美聯分行助理區域經理利元亨表示，薄扶林置富花園5座低層A室，實用面積439方呎，2房間隔，獲投資客以610萬元承接，實呎約13,896元。原業主2019年8月668萬元購入，是次額印鬆綁後轉手，帳蝕58萬元或約9%，若連使費計料實蝕約98萬元或近15%，屬屋苑近半年再現二手蝕讓個案。

沙田河畔花園於不足一周內再錄得跌穿400萬元的成交，中原分行經理曾展鵬表示，屋苑C座低層7室，實用面積242方呎，原則2房改為1房間隔，獲租客以385萬元承接，實呎約15,909元。原業主2012年10月239.8萬元購入，持貨近10年，帳面獲利145.2萬元或約61%。

相關字詞﹕額印鬆綁貨 河畔花園 置富花園 傲瀧 維景灣畔 移民盤蝕讓

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