NOVO 1B期折實均呎逼1.4萬 不足1個月連推兩期 開放式戶折實341萬起

明報記者 容婌維 文淑儀

發展商昨日下午起開放位於九龍站環球貿易廣場展銷中心予準買家參觀，今日起接收認購登記，最快下周首輪開售。1B期合共提供800伙，預計關鍵日期為2023年6月底，樓花期約10個月。新地副董事總經理雷霆表示，是次開價屬「持續輕鬆價」，集團一向以市價推盤，認為市場可接受該盤開價；另近期新盤銷情理想，反映大眾對置業有信心。

首批折實均呎高1A期首批6%

新地代理總經理陳漢麟稱，計及景觀及座向等因素，今期首批單位沒有加價，而付款方法與第1A期亦大同小異，繼續為開放式單位買家提供漸進式按揭。NOVO LAND 第1B期首批160伙，涵蓋10伙開放式戶、54伙1房戶、65伙2房戶及31伙3房戶，實用由253至694方呎，價單定價由401.5萬至1129.2萬元，價單呎價15,219至18,282元。發展商維持與1A期相同的最高15%直減折扣，折實價由341.27萬至959.82萬元，折實實呎由12,936至15,539元。

首批160伙建期價全數低於千萬

首張價單入場單位為Bergen 1座3樓F室，實用253方呎開放式戶，折實價341.27萬元，折實實呎13,489元；至於呎價最低單位為Bergen 1座10樓J室，實用686方呎，3房1套間隔，折實價887.4萬元，折實實呎12,936元。發展商續設建築期付款計劃，買家可享最高12%直減折扣、較即供付款少3個百分點，以上述折扣計，首批建期折實價由353.32萬元至993.7萬元，全數低於1000萬元，買家可承造最高九成按揭。值得留意，以建期折實價計，首批有10伙折實價低於400萬元，全屬開放式戶，可承造發展商提供的漸進式按揭計劃。

御海灣II 3房海景戶實呎2.5萬 屯門新高

另一方面，新地同系已屆現樓的屯門御海灣II，新錄得一宗高價成交，最新以1258.91萬元售出第1座29樓D室，屬實用面積501方呎3房戶、折合實呎25,128元，創該項目標準分層單位新高紀錄，相信亦屬屯門標準分層住宅的新高呎價指標。