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經濟
2022年8月12日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
平保斥匯控誇大分拆不利因素 消息人士：料可提升亞洲業務估值350億美元
分析：成事機率仍低
太古績後宣布40億回購 股價大升一成
香港電訊中期純利持平
中芯次季純利倒退25%
美證交：關注波幅「瘋狂」股份
賣樓收益飈 港鐵半年純利增77% 港鐵路業務蝕27.8億 金澤培冀抗疫成功助業務復常
八達通卡3年半減34% 登記商戶逾8.3萬家
港近八成消費者曾跨境網購 電子錢包料崛起
中移動半年多賺兩成 中期息2.2元
惠理上半年轉蝕4.3億 基金表現費狂跌99%
Disney+訂戶按季增1440萬 遠勝預期 迪士尼串流服務總訂戶超Netflix 股價早段升逾9%
擬在美加價38% 冀盡快虧轉盈
美上月PPI顯著回落 美股早段做好
張兆聰：港股成交偏低 反彈可信度成疑
植耀輝：太古擬回購 市場憧憬私有化
葉創成：新盤熱賣 吸新地恒地
技術取勝：太古有機突破阻力
盧駿匡：強勢股在調整尾聲時先急跌
質疑新城發展新樓質素 業主稱遭職員暴力對待
雷軍「真心話」：長留18個月人工保出糧
劉思明：大巿忽升忽跌 舜宇可小注
周顯：內地租務巿場有利業主
譚新強：不可讓美國對台詭計得逞 讓他們開香檳慶祝
湯文亮：被業主迫遷 方知買樓好
黃清瑤：奧地利樓價低有租管 投資要三思
存款50萬有學位可申請
免費教育至博士學位
NOVO 1B期折實均呎逼1.4萬 不足1個月連推兩期 開放式戶折實341萬起
INNOVALE 加推88伙加價2%
維景灣畔3房移民盤 3年實蝕兩成易手
Wetland 2房1.2萬租出 低2年前逾一成
豪景花園前方地皮申建住宅 規劃署不反對
蔡志忠拆售美孚8舖650萬起
NOVO LAND 1B期園景優美寧靜
第1A期「天池屋」最高售價達3600萬
商場NOVO Walk 提供民生所需
技術取勝：太古有機突破阻力
【明報專訊】創科現裂口呈強勢（圖）
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