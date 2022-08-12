葉創成：新盤熱賣 吸新地恒地

【明報專訊】筆者在6月17日於本欄發表題為〈觀望加息步伐 低吸新地恒地〉的文章，指十分認同特首李家超希望保持樓價穩定的房策方向，對此樂觀其成，正部署在低位買新地（0016）或恒地（0012）。近日本港樓市有不少好消息，例如行政會議召集人葉劉淑儀建議可考慮免除向內地來港專才徵收買家印花稅（Buyer Stamp Duty、BSD），而新地及恒地分別位於屯門及粉嶺的新盤亦大開紅盤合共售出逾千伙，令筆者擬加快入市、於本季內買入新地或恒地。
葉劉淑儀周二（9日）接受外媒訪問表示，新民黨一直收到內地來港專才的訴求，希望在未取得永久居留權前，可以與香港居民一樣，獲豁免繳交雙重印花稅，她認為此建議有助增強專才對香港的歸屬感，亦是較公平的做法。被問到建議會否推高樓價，她認為，目前樓市比較疲弱，此建議有助挽留人才。她其後澄清此只屬新民黨建議。
10年前應大增供應 而非藉辣稅壓需求
BSD的起源是，2012年首季中原城市領先指數突破1997年高位100點後屢創新高，當年7月1日梁振英上任特首，為了保障港人優先在港置業，決定增加非香港永久居民買港樓的成本，自2012年10月27日起要求一般非香港永久居民及所有公司購買香港住宅時需要繳交15%的BSD。
筆者現在回想此事，實在不勝感慨。事緣在2012年夏天，筆者在某財經雜誌任職時，曾撰寫當時任行政會議成員林奮強暢談房策的封面故事，當時他強調，由於本港實行一國兩制、背靠祖國面向世界，正迎來四方八面龐大商機，建議港府提速提量興建住宅、寫字樓及醫院等硬件，大增供應來滿足龐大需求、「做大個餅」。
可惜港府其後採用了截然不同的房策方向，以BSD及不同印花稅等「辣稅」來短暫壓抑需求，同時卻繼續「鍊實」供應，結果令樓價一直被挾高至2019年上半年，近年始因社會事件及新冠疫情重擊需求而回落。
本港房屋政策迷失10年後，筆者認為現在是時候改弦易轍，積極對外開放以創造更多住宅需求，同時大增供應來滿足這些需求，向內地來港專才撤銷BSD，相信便是正確的第一步。有分析認為，本港撤銷BSD或令樓價飈升，令未上車的港人、包括不少年輕人更難置業，不利社會穩定。筆者同意這點值得關注，故建議港府在撤銷BSD的同時，合理增加居屋供應，並且略為降低申請居屋的資產及收入門檻。
樓價可望見底回升 利地產股
另外，近日在加息陰霾下，新地及恒地以略低於市價開售新界新盤單位，至今銷情理想，共售逾千伙；將股票的技術分析套用於樓市的話，筆者認為，是次新盤暢銷意味樓市有機會以大成交觸底，樓價可望見底回升，這當然亦有利地產股。
綜合上述分析，筆者期待特首李家超在10月施政報告便宣布向內地來港專才撤銷BSD及合理增加居屋供應，在此之前，擬於本季便買入新地或恒地。