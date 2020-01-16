美上月PPI顯著回落 美股早段做好

按月跌0.5% 逾兩年首錄負值

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）預計，聯儲局今年仍將再加息1.5厘，令基準利率在今年底前升至3.9厘，並在明年底前加息至4.4厘水平。明年初退休的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）預期，聯儲局今年底前加息至介乎3.25厘至3.5厘，明年底前加息至介乎3.75厘至4厘左右。後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，不排除聯儲局9月再加息0.75厘，其基礎預測是加息半厘。

在截至8月6日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，總數增至26.2萬人，略低於預期，卻接近11月以來最高，反映勞動力市場放緩。另外，新加坡第二季GDP經調整按季收縮0.2%。面對外圍環境挑戰，該國將今年經濟增長預測收窄至3%至4%。

國際能源署（IEA）指出，雖然迹象顯示環球經濟增長放緩，但歐洲和中東增加以石油發電，將推動今年餘下時間原油消費，因此上調全球原油需求預測，刺激國際油價昨晚升近1%。

以太幣將改制 昨升穿1900美元

此外，以太幣所採用的以太坊（Ethereum）區塊鏈完成升級前的最後測試，準備在9月由工作量證明（Proof of Work），轉為權益證明（Proof of Stake）機制。受即將升級的消息刺激，以太幣昨升穿1900美元，較6月的900美元低位顯著攀升。

（綜合報道）

[國際金融]