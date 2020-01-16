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Disney+訂戶按季增1440萬 遠勝預期 迪士尼串流服務總訂戶超Netflix 股價早段升逾9%

【明報專訊】受《星戰》劇集《Obi-Wan Kenobi》、Marvel超級英雄迷你劇《Ms Marvel》等上架推動，迪士尼（美：DIS）在截至7月2日的第三財季，旗下串流媒體平台Disney+的訂戶按季增長1440萬，遠高於分析師預期的1000萬，增幅是6季以來最大，令訂戶總數增至1.521億。若把Disney+連同迪士尼旗下的Hulu及ESPN+串流媒體服務合併計算，迪士尼全部串流媒體服務訂戶總數更達2.21億，超越Netflix（美：NFLX）在截至6月底的2.207億訂戶。Netflix已連續兩季訂戶按季減少，今年上半年流失逾百萬訂戶。迪士尼早段股價升逾9%至123.26美元。

除串流媒體業務急速發展，迪士尼主題樂園也收入急增。由於園區入場人數、園區人均消費金額、酒店房間入住夜數，以及郵輪乘客人數等均有增長，迪士尼的公園、體驗和產品業務在第三財季的銷售額，按年急增七成至74億美元創新高。巴黎迪士尼樂園的收入增長，有助彌補上海迪士尼樂園因防疫封控措施所受影響。公園、體驗和產品業務上季經營利潤達22億美元，去年同期為3.56億美元。

主題樂園等銷售額增七成 創新高

迪士尼第三財季整體收入按年增26%至215億美元，淨利潤按年增53%至14億美元。迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）將強勁業績，歸功於美國主題公園的表現、體育直播收視率大增及串流媒體訂戶增長。

Investing.com分析師Haris Anwar稱，在Netflix訂戶增長乏力之際，迪士尼的市場份額則仍在增加，而後者在國際市場仍有很大的發展空間。Disney+的1440萬新增訂戶主要來自國際市場，只有10萬來自北美，反映北美市場可能趨於飽和。Netflix近期亦在北美流失訂戶，但在亞太等地取得增長。

北美新增訂戶10萬 反映趨飽和

由於失去印度板球超級聯賽的串流播放權，迪士尼將直至2024年9月底的Disney+訂戶人數預測，由此前預期介乎2.3億至2.6億，下調至介乎2.15億至2.45億。最新預期的Disney+訂戶人數，包括8000萬Hotstar訂戶。該服務是Disney+為南亞市場提供的廉價服務。迪士尼仍然預期，串流媒體業務可在2024財年實現盈利。

（綜合報道）

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