經濟

港近八成消費者曾跨境網購 電子錢包料崛起

【明報專訊】PayPal發布《2022年無國界商務報告》，發現香港消費者更熱中於跨境網購，有77%受訪的香港網購消費者曾光顧國際購物平台，較2021年的73%高出4個百分點（見表）。報告提到，雖然本港跨境網購支付仍以信用卡為主，但電子錢包正迅速取代信用卡，預計將在2024年主導市場。

報告結果顯示，有64%的香港消費者跨境消費時使用信用卡，亦有36%及18%受訪者分別使用PayPal及支付寶，信用卡的使用率較2021年的72%減少8個百分點，而PayPal及支付寶就分別減少1個百分點及增加1個百分點。此外，今年受訪者在美國、中國內地及日本購物的比例分別是38%、45%及40%，較去年的34%、53%及38%各有升跌。

報告發現，現時已有23%的全球消費者開始完全居家工作或混合工作，更期待享受靈活的購物體驗。

PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳認為，即使香港未來有機會放寬防疫措施，相信短期內對跨境網購的影響有限。他解釋，消費者現時的生活模式已有所改變，疫情前沒有居家工作的模式，現時會更重視購物靈活性，保守估計跨境購物的趨勢會持續。

疫後生活模式改變 跨境購物趨勢料持續

他續稱，在宏觀經濟的通脹壓力下，加上供應鏈問題，香港商家亦可放眼全球市場，發展新興市場分散風險。PayPal作為國際電子支付平台，現時已在逾200個市場提供100種貨幣的支付服務，有助商家開拓全球市場。

報告於2021年12月至2022年1月期間在14個主要市場，針對14,000名18歲或以上，並在過去3個月曾經網購的消費者進行調查。

相關字詞﹕跨境網購 支付寶

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