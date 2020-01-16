經濟

賣樓收益飈 港鐵半年純利增77% 港鐵路業務蝕27.8億 金澤培冀抗疫成功助業務復常

【明報專訊】受惠過去半年日出康城LP10、港島南岸第一期晉環及二期揚海等樓盤銷售收益入帳，港鐵（0066）截至今年上半年度物業發展利潤按年大增逾1.5倍，抵消疫情下的鐵路業務虧損，期內純利按年大增77%至47.32億元，每股派中期息達0.42元，按年增加68%（見表）。集團行政總裁金澤培期望香港抗疫成功，助鐵路等經常性業務回復正常；提到港鐵未來仍要應付大量資金投入，財務總監許亮華強調，目前無意股本融資。

明報記者 陳偉燊

港鐵在港的鐵路業務上半年錄得稅前虧損27.75億元，另亦因為就深圳4號線錄得減值錄得虧損9.62億元，令內地、國際鐵路及收租等業務虧損1.71億元。在港的車站商務及收租業務，稅前盈利亦分別減少4.1%及9.8%，拖累經常性業務由盈轉虧，期內虧損約6.78億元。

盼通關寬防疫措施 客流可陸續恢復

金澤培昨日在業績發布會上不諱言，集團香港車務運作在過去兩年半累計錄得除息稅前虧損超過100億元，「與香港一起走過好艱難的日子」。被問及港鐵未來幾年業績是否繼續要靠售樓收益支撐，他回應，售樓收益會隨物業發展周期增減，因此坦言「希望香港抗疫成功，盡量幫助經常性業務回復正常」。

在票價方面，他稱仍會依機制去調整票價，亦歡迎港府放寬防疫措施，期望幫助客量回升。香港客運服務總監楊美珍補充，本地客運自4月尾陸續改善，並回復至第五波疫情前水平，期望快些恢復通關令客流陸續恢復，但是估計仍需要一段時間。

儘管鐵路業務虧損，加上未來需要為新鐵路建設投資1000億元，亦要每年應付投資100億元用作提升及維修鐵路所需，惟許亮華強調港鐵財務狀况穩健，淨負債比率只有12.7%，加上手上現金及借貸額度尚有逾300億元，因此毋須股本融資。

淨負債比率12.7% 無意股本融資

集團物業及國際業務總監鄧智輝補充，未來港鐵及代理九鐵分別有3個及2個發展項目推出，共有4500個住宅可供發售。另東涌及小蠔灣一期共有約2600個單位的項目，連同東涌牽引配電站，共有4200個單位有待發展。

相關字詞﹕楊美珍 鄧智輝 許亮華 金澤培 港鐵

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