美證交：關注波幅「瘋狂」股份

兩隻港產美股掛牌

「瘋狂」炒高後急挫

尚乘數科和智富融資的股價分別一度飈升300倍和60倍，市值分別暴升至4700億美元（3.69萬億港元）及50億美元（392億港元），股價最高為2555.3美元及249.94美元。不過，該兩隻股份隨即「跌落凡間」，周三收市分別收報217.6美元及12.3美元，市值大幅蒸發逾九成。彭博表示，兩家公司動盪的交易令不少投資者感到困惑，包括猜測股票到底是遭散戶有默契地熱炒、誤認股票代碼，抑或存在某種形式的市場操縱。

自去年4月接任主席以來，Gary Gensler一再表達對在美國上市的中國和香港公司透明度方面的憂慮。中美審計問題纏繞多年，兩地監管機構仍未達成協議，以讓美國檢查人員獲取中概股的審計底稿，避免中國逾250家公司被迫退市。截至目前為止，已有逾半中資企業被列入「預定除牌名單」。