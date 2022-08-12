中芯次季純利倒退25%

獨董辭職删「國際分化擴大」帖

中芯股價昨收報17.72元，升3.38%。中芯次季度銷售收入19.03億美元，按年及按季分別升41.6%及3.3%；毛利率由第一季逾四成回落至39.4%，按年仍增加9.3個百分點。期內，約當8吋晶圓月產能按季增長3.79%至6.74萬片；付運晶圓188.65萬片，按年升8.1%，按季升2.5%；產能利用率97.1%，按年和按季均收窄3.3個百分點。每股基本盈利0.07美元。

集團昨公布業績前亦發生插曲，獨立非執行董事、英國半導體及軟件設計公司ARM聯合創辦人兼前總裁Tudor Brown昨日稍早時候在社交平台領英（LinkedIn）發帖表示，已向任職9年的中芯請辭，形容「悲喜交集」，又指國際進一步分化，但未有明言是否其辭任的原因。帖文其後被刪走，至昨晚中芯發公告，正式確認Brown離任。

Brown曾於2018年初沽清中芯持股，目前持有28萬股，佔總股本不足0.01%。他現時亦出任聯想（0992）獨立非執行董事。中芯表示，Brown已確認與董事會無意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事宜須提請股東注意。