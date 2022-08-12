香港電訊中期純利持平

獨家播世盃

盼帶動訂購廣告

截至6月底，流動通訊後付客戶數達330.5萬戶，淨增4.2萬戶，後付客戶流失率為0.9％，主要受充滿挑戰的經濟環境和移民潮所影響。期末後付客戶ARPU穩定維持在187元，5G服務計劃提升的部分增長被重視價格的市場競爭抵消。當中5G客戶數升一倍至86.7萬戶，截至7月底， 5G客戶數目進一步增加至91.8 萬戶，滲透率達28％。

細看個別業務，收費電視服務業務受充滿挑戰的經濟環境、競爭和移民因素影響，截至6月底收費電視Now TV收入按年跌2.3%至12.03億元，但Now TV的安裝收費電視用戶人數按年升2％至137.8萬戶。

許漢卿表示，Now TV奪得FIFA世界盃卡塔爾2022的獨家播放權，於11月至12月期間，Now TV會以4K畫質播放全部64場賽事，由於有不少賽事於香港黃昏時間舉行，令更多觀眾可於電視黃金時間收看賽事，同時預期可帶動下半年服務訂購及廣告收入。

香港電訊旗下電子錢包拍住賞（Tap & Go）今年繼續為政府消費券指定電子錢包之一。 截至6月底，拍住賞用戶按年升27％至352.2萬戶，但較去年年底只升4％。