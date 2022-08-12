太古績後宣布40億回購 股價大升一成

上半年基本溢利增38％

集團於公告中透露，計劃回購普通A股和B股股份，回購金額最高達40億元，將不超過公司於股東大會當日（5月12日）已發行任何類別股份總數的10%，將以公司可用資本和現金儲備撥付，回購的股份會被註銷。財務董事馬天偉表示，A股及B股股價比例皆升10%，並未有計劃調整股份結構比例。

期內，太古收益錄445.96億元，按年跌5%，集團轉虧為盈，轉賺18.91億元，去年同期蝕7.92億元，主要受惠於國泰航空虧損減少，地產部門保持穩健，太古可口可樂及港機集團經常性基本溢利則錄得跌幅。另太古地產股東應佔基本溢利跌8%至41.4億元。

上半年爆發疫情，本港的寫字樓出現較高空置率。彭國邦表示，租務市場具挑戰性，預計下半年市場對寫字樓的需求依然疲弱。集團在金鐘的續租租金出現負增長，太古坊亦有輕微下調，新辦公大樓則持平穩定。香港組合的出租率亦輕微下調1至2個百分點至96%，惟仍屬高水平。展望第四季與海外及內地逐步恢復通關，預料甲級寫字樓需求應有所回升。至於內房市場銷售低迷，彭國邦強調，集團於中國內地的投資大部分零售項目為一線或新興一線城市，對投資前景保持信心。另早前有傳港府修訂「雙倍印花稅」，他表示，政府在適當時候會做適當的事。

由於內地上半年疫情封控，白德利表示，集團於上海及深圳的生意受到影響，惟影響屬臨時性質，期望之後可回復正常。對於近日港府放寬回港檢疫至「3＋4」，白德利表示歡迎有關計劃，但指出若未能解除所有通關限制，業務難以回復以前水平。