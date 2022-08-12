匯控行政總裁祈耀年上周表示，在4月已就分拆一事與平保代表接觸，不過未有透露會面內容。平保表示，關注有匯控不少中小股東表達分拆業務訴求，凡是有利匯控改善經營業績、提升公司價值，平保都會支持。

平保在2020年9月增持匯控至8%，成為匯控最大股東，至今年3月持股比例再被貝萊德超越。當時匯控因為英國監管當局禁止派息、新冠疫情相關信貸撥備急增，加上市傳被內地列入不可靠實體清單，股價曾跌穿28元見25年新低，平保乘機以平均價28.29元掃入1080萬股匯控，以昨日收市價52.5元計算，該筆投資已錄得2.62億元帳面盈利。不過平保的大部分匯控持股，是在2016年11月至2018年11月前買入，不少股份的買入價仍較目前股價為高。