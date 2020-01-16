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葉創成 名人樓市論壇

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港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%

【明報專訊】ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈不單看好內地GDP下半年按年可增長6%，亦預測本港經濟已否極泰來——本季GDP可按年增長3%，下季視乎能否全面恢復與內地及海外通關，料按年增長3%至5%。

政府統計處上周公布，上季本港GDP按年下跌1.4%，跌幅較市場預期的0.2%差，而且是連跌兩季。細看上季本港不同經濟環節表現，在政府派發電子消費券支持下，私人消費與去年同期持平，而政府開支則連升兩季，不過，由於出口表現進一步轉差，出口及進口分別按年下跌8.6%及6.2%，拖累整體GDP表現。

若能免檢通關 GDP料增5%

彭藹嬈分析，由於內地多個城市在4、5月大規模爆發新冠疫情，需要封城抗疫，擾亂物流供應鏈，亦影響本港出入口表現，故此本港上季GDP負增長屬她預期之中。向前望的話，由於內地上月出口數據頗強勁，相信本港出入口表現亦會受惠，加上本季政府亦會繼續派發電子消費券，可望支持私人消費，料本港本季GDP可按年增長3%。

另外，彭藹嬈認為，本港是一個連接內地及全球的國際城市，應該盡快與內地及海外免檢疫通關，她樂觀預測此情况在下季可實現，這樣的話，本港下季GDP可望按年勁升5%，「本港很需要與海外及內地通關所帶來更多商業活動推動經濟增長」。若本港下季只能與海外、而暫未能與內地通關，她則預測GDP按年增長3%。

[葉創成 名人樓市論壇]

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