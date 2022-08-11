Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年8月11日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度
客運改善 上半年虧損收窄至50億
軟銀提前合約結算 減持9％阿里股份
吳天海：辣招不一定取消 可修改
長建料下半年完成NW交易 或增派息
《金融時報》：台阻鴻海投資紫光
商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况
蘇新服務招股 4848.4元入場
保誠半年港新業務利潤跌31%
聯想上季賺5.16億美元 季度新高
永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來
越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責
諾亞控股申港雙重主要上市
炮台山物業60%股權 旭輝擬售大股東
內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在
惠譽料港經濟連續3年收縮
創科半年純利增一成
美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈
CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本
再減持Tesla 馬斯克套現538億
張兆聰：金價有支持 金礦股留意招金
技術取勝：中遠海運港口或下試4.5元
思捷下周六請搭電車 賀回家
劉思明：港股獨憔悴 資金停泊收息股
周顯：特朗普做總統 港大孖沙記一功
湯文亮：只會後悔賣樓 不會後悔買樓
一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價
林海山城下周四首推59伙招標
太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓
長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎
瓏珀山首宗租務 4房月租4.53萬
建華相關人士3580萬購荃灣舖
ING彭藹嬈：三頭馬車發力 內房風險可控
港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%
技術取勝：中遠海運港口或下試4.5元
【明報專訊】安踏料續尋底（圖）
上 / 下一篇新聞
國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度
客運改善 上半年虧損收窄至50億
軟銀提前合約結算 減持9％阿里股份
吳天海：辣招不一定取消 可修改
長建料下半年完成NW交易 或增派息
《金融時報》：台阻鴻海投資紫光
商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况
蘇新服務招股 4848.4元入場
保誠半年港新業務利潤跌31%
聯想上季賺5.16億美元 季度新高
永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來
越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責
諾亞控股申港雙重主要上市
炮台山物業60%股權 旭輝擬售大股東
內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在
惠譽料港經濟連續3年收縮
創科半年純利增一成
美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈
CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本
再減持Tesla 馬斯克套現538億
張兆聰：金價有支持 金礦股留意招金
技術取勝：中遠海運港口或下試4.5元
思捷下周六請搭電車 賀回家
劉思明：港股獨憔悴 資金停泊收息股
周顯：特朗普做總統 港大孖沙記一功
湯文亮：只會後悔賣樓 不會後悔買樓
一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價
林海山城下周四首推59伙招標
太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓
長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎
瓏珀山首宗租務 4房月租4.53萬
建華相關人士3580萬購荃灣舖
ING彭藹嬈：三頭馬車發力 內房風險可控
港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%
國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度
客運改善 上半年虧損收窄至50億
軟銀提前合約結算 減持9％阿里股份
吳天海：辣招不一定取消 可修改
長建料下半年完成NW交易 或增派息
《金融時報》：台阻鴻海投資紫光
商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况
蘇新服務招股 4848.4元入場
保誠半年港新業務利潤跌31%
聯想上季賺5.16億美元 季度新高
永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來
越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責
諾亞控股申港雙重主要上市
炮台山物業60%股權 旭輝擬售大股東
內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在
惠譽料港經濟連續3年收縮
創科半年純利增一成
美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈
CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本
再減持Tesla 馬斯克套現538億
張兆聰：金價有支持 金礦股留意招金
思捷下周六請搭電車 賀回家
劉思明：港股獨憔悴 資金停泊收息股
周顯：特朗普做總統 港大孖沙記一功
湯文亮：只會後悔賣樓 不會後悔買樓
一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價
林海山城下周四首推59伙招標
太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓
長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎
瓏珀山首宗租務 4房月租4.53萬
建華相關人士3580萬購荃灣舖
ING彭藹嬈：三頭馬車發力 內房風險可控
港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%
prev
next