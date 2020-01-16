經濟
國際金融

再減持Tesla 馬斯克套現538億

【明報專訊】雖然特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克曾表示，4月底後沒有進一步沽出Tesla持股的計劃，但美國證交會（SEC）文件顯示，他在Tesla於上周四舉行股東大會後，由上周五至本周二再次沽貨，合共沽出792萬股Tesla股票，套現近69億美元（約538億港元）。他表示，沽貨是為防無法推掉Twitter（美：TWTR）的收購交易，預先籌集資金。Tesla股價早段升逾1%。

稱為防無法推掉Twitter收購

馬斯克今次沽貨均價為869美元，相比Tesla於6月時的620美元低位顯著回升。當粉絲追問馬斯克是否已完成沽貨，以及將來會否回購股票，他說：「是的，萬一（希望不太可能）被強制完成對Twitter收購，而部分股權合作伙伴打退堂鼓，那麼避免緊急拋售Tesla股票就非常重要。」他透露，如毋須收購Twitter，將回購部分Tesla股票，並考慮創建自己的社交平台X.com。

為籌集收購Twitter的資金，馬斯克曾在4月最後一周沽出價值約84億美元的Tesla股票，並表明將不再沽貨。但當Twitter及Tesla股價隨大市下滑，馬斯克又以Twitter低估虛假帳戶數量為由，試圖終止交易，被Twitter起訴。馬斯克目前對Tesla的持股比例降至15%左右，去年底其持股比例在兩成以上。自去年11月以來，他已減持價值約320億美元的Tesla股票。

Coinbase次季收入按年挫六成

此外，美國最大虛幣交易平台Coinbase（美：COIN）公布，次季收入按年大跌六成至8.03億美元，並虧損近11億美元。該平台次季交易量按季大跌三成，並預期虛幣交易活動持續疲軟，不過其股價早段升4%。遊戲平台Roblox（美：RBLX）第二季預訂量按年跌4%至6.39億美元，且用戶增長比預期低，其股價早段挫逾6%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度
國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度
客運改善 上半年虧損收窄至50億
客運改善 上半年虧損收窄至50億
軟銀提前合約結算 減持9％阿里股份
軟銀提前合約結算 減持9％阿里股份
吳天海：辣招不一定取消 可修改
吳天海：辣招不一定取消 可修改
長建料下半年完成NW交易 或增派息
長建料下半年完成NW交易 或增派息
《金融時報》：台阻鴻海投資紫光
《金融時報》：台阻鴻海投資紫光
商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况
商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况
蘇新服務招股 4848.4元入場
蘇新服務招股 4848.4元入場
保誠半年港新業務利潤跌31%
保誠半年港新業務利潤跌31%
聯想上季賺5.16億美元 季度新高
聯想上季賺5.16億美元 季度新高
永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來
永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來
越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責
越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責
諾亞控股申港雙重主要上市
諾亞控股申港雙重主要上市
炮台山物業60%股權 旭輝擬售大股東
炮台山物業60%股權 旭輝擬售大股東
內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在
內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在
惠譽料港經濟連續3年收縮
惠譽料港經濟連續3年收縮
創科半年純利增一成
創科半年純利增一成
美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈
美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈
CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本
CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本
張兆聰：金價有支持 金礦股留意招金
張兆聰：金價有支持 金礦股留意招金
技術取勝：中遠海運港口或下試4.5元
技術取勝：中遠海運港口或下試4.5元
思捷下周六請搭電車 賀回家
思捷下周六請搭電車 賀回家
劉思明：港股獨憔悴 資金停泊收息股
劉思明：港股獨憔悴 資金停泊收息股
周顯：特朗普做總統 港大孖沙記一功
周顯：特朗普做總統 港大孖沙記一功
湯文亮：只會後悔賣樓 不會後悔買樓
湯文亮：只會後悔賣樓 不會後悔買樓
一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價
一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價
林海山城下周四首推59伙招標
林海山城下周四首推59伙招標
太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓
太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓
長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎
長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎
瓏珀山首宗租務 4房月租4.53萬
瓏珀山首宗租務 4房月租4.53萬
建華相關人士3580萬購荃灣舖
建華相關人士3580萬購荃灣舖
ING彭藹嬈：三頭馬車發力 內房風險可控
ING彭藹嬈：三頭馬車發力 內房風險可控
港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%
港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%