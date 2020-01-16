再減持Tesla 馬斯克套現538億

稱為防無法推掉Twitter收購

馬斯克今次沽貨均價為869美元，相比Tesla於6月時的620美元低位顯著回升。當粉絲追問馬斯克是否已完成沽貨，以及將來會否回購股票，他說：「是的，萬一（希望不太可能）被強制完成對Twitter收購，而部分股權合作伙伴打退堂鼓，那麼避免緊急拋售Tesla股票就非常重要。」他透露，如毋須收購Twitter，將回購部分Tesla股票，並考慮創建自己的社交平台X.com。

為籌集收購Twitter的資金，馬斯克曾在4月最後一周沽出價值約84億美元的Tesla股票，並表明將不再沽貨。但當Twitter及Tesla股價隨大市下滑，馬斯克又以Twitter低估虛假帳戶數量為由，試圖終止交易，被Twitter起訴。馬斯克目前對Tesla的持股比例降至15%左右，去年底其持股比例在兩成以上。自去年11月以來，他已減持價值約320億美元的Tesla股票。

Coinbase次季收入按年挫六成

此外，美國最大虛幣交易平台Coinbase（美：COIN）公布，次季收入按年大跌六成至8.03億美元，並虧損近11億美元。該平台次季交易量按季大跌三成，並預期虛幣交易活動持續疲軟，不過其股價早段升4%。遊戲平台Roblox（美：RBLX）第二季預訂量按年跌4%至6.39億美元，且用戶增長比預期低，其股價早段挫逾6%。

（綜合報道）

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