CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本

此外，美國目前的通脹走勢，很大程度取決於大宗商品價格及租金等。由於全球需求下降，石油、銅，以至小麥等大宗商品價格顯著回落，將有助緩解供應鏈緊張及成本壓力。

疫情憂慮消退 屋租升幅料放緩

不過，巴克萊分析，消費者可能要等待一段時間，才見到食品等零售價格回落。

住屋成本方面，市場人士認為租金高企仍可能持續一段時間。房地產租賃平台Zumper指出，隨着美國人對新冠疫情的憂慮消退，因應在家工作而需要較大居住空間的需求緩解，更多租戶面對通脹壓力，可能選擇遷入租金較實惠的社區，並與室友合租以節省開支，預期租金升幅將會放慢。

日7月PPI升8.6% 連升17月

另外，日本央行數據顯示，日本7月生產者物價指數（PPI）按年升8.6%，連續17個月按年上升，反映日圓貶值對進口價格影響持續。不過PPI升幅較6月修正後的9.4%顯著放緩，反映輸入性通脹壓力正緩解。大和證券分預期，通脹可能快見頂。

（綜合報道）

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