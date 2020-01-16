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美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈

【明報專訊】隨着經濟增長放緩，汽油等價格回落，美國7月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至8.5%，較預期低0.2個百分點，並較6月的9.1%升幅顯著回落，即使升幅仍維持在40年高位。按月計算，美國7月CPI持平，相比6月的1.3%按月升幅顯著回落。迹象顯示，通脹似乎降溫，可能促使聯儲局放慢加息步伐。數據公布後，芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注9月大幅加息0.75厘的概率，由周二的68%降至39.5%，而加息半厘的概率，由周二的32%升至60.5%。

美債息倒掛加劇 美匯指數跌穿105

市場憧憬加息步伐放緩，道指早段升逾500點，標普500指數升1.7%，而納指升逾2%。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率由接近3.3厘，一度跌穿3.08厘。美國10年期國債孳息率跌至2.71厘，是一周以來最低，令美國2年期與10年期的國債孳息率曲線倒掛加劇。美匯指數由接近106水平，跌穿105，是7月初以來低位。另外，美國上周原油庫存意外增加，反映需求放緩。此外，匈牙利完成支付管道使用費後，烏克蘭承諾原油運輸將在數天內恢復，國際油價昨晚回落2%。布蘭特期油跌至每桶94美元水平，紐約期油跌至每桶88美元。

核心CPI按年升幅維持5.9%

剔除波動較大的能源及食品價格，美國7月核心CPI的按年升幅維持5.9%不變，較預期低0.2個百分點。按月計算，7月核心CPI升幅放慢至0.3%，6月升幅為0.7%。Quadratic資本管理創辦人戴維斯（Nancy Davis）指出，7月CPI相信令聯儲局鬆一口氣，因為聯儲局此前一直堅持通脹是暫時性的，倘通脹繼續下降，聯儲局可能會放慢加息步伐。不過，部分分析警告，通脹可能具有黏性，經濟可能需持續放緩，才能顯著降低通脹。

汽油價跌7.7% 抵消住屋食品等升幅

美國7月整體CPI升幅回落，很大程度源於汽油價格回落，按月跌7.7%，跌幅是2020年4月以來最大，抵消了住屋、食品價格等升幅。目前汽油價格繼續回落，美國無鉛汽油價格昨跌至每加侖4美元，較1個月前的4.7美元顯著下跌。

不過住屋成本及食品價格繼續高企。佔美國整體CPI比重達三分之一的住屋成本，在7月按月升0.5%，按年升幅達5.7%，是1991年以來最高。 此外，美國7月食品雜貨價格按月升1.1%，按年升幅達10.9%，是1979年以來最大的升幅。

CPI數據公布前，零售分析公司Information Resources公布的數據亦顯示，美國食品價格居高不下。受禽流感影響，美國7月雞蛋價格按年升47%。其他升幅較大的食物包括：牛油價格按年升26%、冷凍食品價格漲23%、包裝麵包價格升15%。整體食品價格按年漲14%。

（綜合報道）

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