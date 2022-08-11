集團指出，主力業務電動工具的增長強勁，上半年收入按年增長14.9%至66億美元，旗艦品牌MILWAUKEE上半年銷售額增加25.8%，有信心該品牌在今年下半年以至未來數年的表現繼續超越市場，而RYOBI品牌的DIY/消費者電動工具業務以當地貨幣計，上半年增長率為低個位數。地板護理業務方面，受需求放緩及客戶縮減庫存而受壓，上半年銷售額下跌17.8%至4.7億美元，將採取積極的短期措施以減少開支及降低庫存量，同時發展更多新產品。

未來聚焦減庫存控制成本

按地區計，北美業務佔集團上半年整體收入近77%，按年增長10.5%至53.97億美元；澳洲、亞洲地區亦錄23%增長，歐洲則增長14.1%。創科又指出，因應市場現時的挑戰，DIY/消費者業務投資計劃已作調整，同時繼續開發新產品，未來數年將會生產。集團將聚焦減低庫存量、管理營運資金，並維持合適的生產成本結構。集團上半年資本開支按年減少6.4%至2.29億美元，旗下的業內首間充電式剪草機工廠於第三季投入運作。