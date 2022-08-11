經濟

越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責

【明報專訊】聯交所譴責清盤中的平安證券（0231），以及兩名前執行董事龔卿禮和林紅橋，並向二人作出損害投資者權益聲明。聯交所表示，二人「越權」執行貸款事宜，促使平安證券旗下豐收財務授予合共約2.736億元貸款，惟該筆貸款事前未經股東批准，同時較規定時限遲了一年多才作公布，最終也未獲償還，導致公司蒙受巨大損失，涉及金額佔公司2019年錄得的虧損總額約30%。

涉授予貸款合共2.736億元

此外，聯交所又指出，二人進行了3宗出售事項，分別出售聯潤的60%股本權益、Harvest Asset的權益及Super Harvest Global Fund SPC的唯一一股管理股份，導致公司在並無收取任何代價的情况下喪失對該3家公司的控制權。據該公司委託的一份調查報告，龔是出售事項的主謀，而林則是執行過程中的合謀。該等交易並無任何商業理據，顯然不符合該公司的利益。

聯交所續稱，林其後承認只是按照龔的指示行事，並無查問亦不了解交易的目的，而現有資料顯示龔似乎是刻意逃避責任，對公司查詢及其特別調查委員會的調查概不回覆。二人亦未有遵守就批准作出交易所訂立的內部程序，導致董事會對各項交易概不知情，因而無法確保公司利益受到保障及遵守相關監管規定，並且未能配合上市科的調查。

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