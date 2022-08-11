聯想上季賺5.16億美元 季度新高

【明報專訊】聯想集團（Lenovo）（0992）公布截至6月底的首季業績，上季純利按年升11%至5.16億美元，勝預期，創季度歷史新高，惟收入按年持平至169.56億美元，每股基本盈利4.39美仙。董事長兼首席執行官楊元慶於業績記者會上表示，集團連續第9個季度實現營業額和盈利提升，打造新增長引擎成效顯著，個人電腦以外業務的營業額佔比達到37%。聯想昨日收報6.9元，全日跌2.1%。
雲服務IT基礎設施業務收入按年升14%
期內毛利按年升2%至28.69億美元，毛利率按年微增0.2個百分點至16.9%。收入按業務劃分，由個人電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成的智能設備業務集團（IDG）收入按年跌3%至142.74億美元。由雲服務IT基礎設施業務組成的基礎設施方案業務集團（ISG）收入按年升14%至20.86億美元。專注於增長最快的「新IT」服務細分市場，方案服務業務集團（SSG）收入按年升23%至14.56億美元。
伙電盈旗下拓亞太市場方案服務
聯想早前宣布與電盈（0008）旗下PCCW Solutions達成戰略合作伙伴關係，將透過合作繼續拓展方案服務業務集團（SSG）亞太市場的方案服務業務。管理層表示，雙方在多個領域高度協同，目前合作正走上正軌，預計9月完成交易，今年底前計劃建立技術解決方案業務。