聯想上季賺5.16億美元 季度新高

雲服務IT基礎設施業務收入按年升14%

期內毛利按年升2%至28.69億美元，毛利率按年微增0.2個百分點至16.9%。收入按業務劃分，由個人電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成的智能設備業務集團（IDG）收入按年跌3%至142.74億美元。由雲服務IT基礎設施業務組成的基礎設施方案業務集團（ISG）收入按年升14%至20.86億美元。專注於增長最快的「新IT」服務細分市場，方案服務業務集團（SSG）收入按年升23%至14.56億美元。

伙電盈旗下拓亞太市場方案服務

聯想早前宣布與電盈（0008）旗下PCCW Solutions達成戰略合作伙伴關係，將透過合作繼續拓展方案服務業務集團（SSG）亞太市場的方案服務業務。管理層表示，雙方在多個領域高度協同，目前合作正走上正軌，預計9月完成交易，今年底前計劃建立技術解決方案業務。