保誠半年港新業務利潤跌31%

難料何時與內地通關 先拓大灣區

隨着第五波疫情逐漸消退，保誠集團戰略事業群總裁吳立賢表示，代理活動有所回升，在月內至少簽下一張保單的活躍代理人數，在5月和6月較之前數月增加一成，7月代理活動也在繼續增長。保誠上半年銀行保險銷售額按年上升5%，吳立賢指第二季經銀行銷售的保單數目，按季上升86%。

本港自今日起會將酒店隔離減至3日，有意見擔心或會延遲內地免檢疫通關，不過Mark FitzPatrick認為放寬是基於科學和數據，有助重新與全球連接，也期望有助連接內地，是正確的方向。他指難以預料什麼時候可再與內地通關，估計或會循序漸進先在大灣區實行，再擴展至其他地區。

保誠集團上半年持續經營業務的新業務利潤為10.98億美元，以固定利率計算按年下跌5%，不過集團年度保費等值銷售額增長按年上升9%至22.13億美元。

受股市下跌和利率上升影響保單負債估值，保誠稅後溢利按年跌90%至1.06億美元，以長期投資回報為基礎的經調整經營溢利，則按年上升8%至16.61億美元。保誠中期息派0.0574美元（約0.45港元），按年多派6.89%。中午公布業績後，保誠跌幅輕微收窄，收報92.45元，下跌1.6%。