經濟

長建料下半年完成NW交易 或增派息

【明報專訊】長江基建（1038）較早前宣布出售英國Northumbrian Water（下稱NW）的25%權益予KKR，集團策劃及投資部助理首席經理陳銘恆昨日表示，料下半年完成交易，套現後淨負債率降至10%左右，或比目前的12.9%水平更低，旗下電能（0006）淨現金會比目前更多。集團更擬物色新的大型項目，將來可與系內公司一同合作收購，就算其過往沒有派特別息的傳統，亦有信心將來增加派股息。

長建電能26年總回報達9倍

長建企業事務總監班唐慧慈表示，無論長建及電能，連同股息再投資於股票合計，均自1996年7月中至今年8月3日止，錄得9倍回報，年均回報率為9.2厘。陳銘恆進一步表示，長建是次以8.65億英鎊出售NW的25%權益的作價，相當於准許回報資產價值的50%溢價，為英國同類交易中新高。長江集團多家公司日後會維持在NW的75%股權及經濟權益，無意改變。此前，長建已經與KKR在澳洲的上市公司，共同控制澳洲維多利亞及南澳的電網資產，將來雙方期望有更多合作。他稱，隨着隔離防控措施放寬，同事會更多外出去跟進不同的投資機會，並以物色大型項目為主，料所需資本較多下，面對競爭反而較細。

目前長建有近70%業務為受管制類別，大部分來自澳洲及英國。陳銘恆表示，即使英國面對過去30年來最高的通脹，但是當地受監管的公用事業資產所得收入與通脹掛鈎。同時，在海外投資時，他們會以當地貨幣舉債，確保自然對冲匯率風險，他們在計算回報率時，會隨息口變化而調整，因此面對風險不大。他對集團較早前未能出售英國電力業務UKPN，不作評論。

電能行政總裁及執行董事蔡肇中更表示，集團已在英國及澳洲市場嘗試生產更多綠色氫氣，打入管道，並在英國做100%氫氣運作實地試驗。另亦在英國大城市配合電動車充電需求，提升輸電系統調配電力的能力。但是將來能否全面生產綠色氫氣滿足需求，則要視乎各地條件而定。

相關字詞﹕蔡肇中 班唐慧慈 陳銘恆 長江基建

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