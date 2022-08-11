經濟

軟銀提前合約結算 減持9％阿里股份

【明報專訊】繼騰訊控股（0700）遭南非大股東Naspers拋售，阿里巴巴（9988）昨日發出公告，得悉集團大股東日本軟銀（日：9984）將提前結算早前訂立的預付遠期合約（prepaid forward contracts）以籌集資金，涉及最多約2.42億股阿里巴巴美股（美：BABA），佔其已發行股份總數約9%。軟銀預計，今次交易將套現4.6萬億日圓（約2676.14億港元），結算將於8月中開始，預計9月底完成。

軟銀表示，由於交易對手事前已就今次涉及結算股份對冲，故今次結算將不涉及在市場額外出售股份。交易完成後，軟銀對阿里巴巴的持股比例將由今年7月15日的23.9%，進一步降至14.6%，仍是集團最大股東。以阿里巴巴ADS周二（9日）收市價91.19美元計算，今次涉及轉讓股份市值約220.68億美元（約1721.3億港元）。阿里港股昨收跌1.8%，美股開市初段較港收市價反彈3％，報90.66港元。

套現2676億 持股降至14.6%

投行傑富瑞（Jefferies）認為，今次軟銀以實物結算無損阿里巴巴基本面，預計一系列的資本配置策略，將釋放其對股東的價值回報，包括優化其流動性及可投資資產的回報、正在推進中的股份回購計劃等等。該行給予阿里巴巴「買入」評級，目標價224元。

英基金近「清倉」 或涉ADR轉倉香港

另根據美證交會（SEC）文件，阿里巴巴早期投資者、英國長線投資基金公司Baillie Gifford大手減持其股權，持股量由175萬股減至13股。惟外電引述消息人士稱，Baillie Gifford只是把ADR轉倉至香港，而非拋售阿里持股。該基金同時將京東（9618）股份「清倉」，持股量由約6.8萬股降至1股。

相關字詞﹕軟銀 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度
國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度
客運改善 上半年虧損收窄至50億
客運改善 上半年虧損收窄至50億
吳天海：辣招不一定取消 可修改
吳天海：辣招不一定取消 可修改
長建料下半年完成NW交易 或增派息
長建料下半年完成NW交易 或增派息
《金融時報》：台阻鴻海投資紫光
《金融時報》：台阻鴻海投資紫光
商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况
商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况
蘇新服務招股 4848.4元入場
蘇新服務招股 4848.4元入場
保誠半年港新業務利潤跌31%
保誠半年港新業務利潤跌31%
聯想上季賺5.16億美元 季度新高
聯想上季賺5.16億美元 季度新高
永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來
永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來
越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責
越權批貸款私售股權 平安證券兩前董事遭譴責
諾亞控股申港雙重主要上市
諾亞控股申港雙重主要上市
炮台山物業60%股權 旭輝擬售大股東
炮台山物業60%股權 旭輝擬售大股東
內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在
內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在
惠譽料港經濟連續3年收縮
惠譽料港經濟連續3年收縮
創科半年純利增一成
創科半年純利增一成
美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈
美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈
CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本
CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本
再減持Tesla 馬斯克套現538億
再減持Tesla 馬斯克套現538億
張兆聰：金價有支持 金礦股留意招金
張兆聰：金價有支持 金礦股留意招金
技術取勝：中遠海運港口或下試4.5元
技術取勝：中遠海運港口或下試4.5元
思捷下周六請搭電車 賀回家
思捷下周六請搭電車 賀回家
劉思明：港股獨憔悴 資金停泊收息股
劉思明：港股獨憔悴 資金停泊收息股
周顯：特朗普做總統 港大孖沙記一功
周顯：特朗普做總統 港大孖沙記一功
湯文亮：只會後悔賣樓 不會後悔買樓
湯文亮：只會後悔賣樓 不會後悔買樓
一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價
一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價
林海山城下周四首推59伙招標
林海山城下周四首推59伙招標
太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓
太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓
長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎
長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎
瓏珀山首宗租務 4房月租4.53萬
瓏珀山首宗租務 4房月租4.53萬
建華相關人士3580萬購荃灣舖
建華相關人士3580萬購荃灣舖
ING彭藹嬈：三頭馬車發力 內房風險可控
ING彭藹嬈：三頭馬車發力 內房風險可控
港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%
港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%