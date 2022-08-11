經濟

客運改善 上半年虧損收窄至50億

【明報專訊】國泰航空（0293）上半年淨虧損按年收窄至49.99億元，去年同期虧損75.65億元，每股基本虧損82.3仙，不派中期股息。半年收入受惠客運業務改善，按年升17％至185.51億元。當中客運收入按年大增1.8倍至20.86億元，貨運業務收入按年升8.9％至138.3億元，其他服務及收回款項按年升9.6％至26.35億元（見表）。

上半年撇除應佔附屬公司、聯屬公司，集團虧損減七成至15.01億元。旗下公司香港快運半年虧損8.24億元，虧損按年收窄。華民航空錄得溢利3.83億元。國泰預期，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。

上半年員工開支按年減少12%至50.57億元，着陸、停泊及航線開支按年微增0.5%為23.05億元，燃油（包括對冲收益）按年升13.8％至26.3億元。期內錄得燃油對冲收益為19.88億元，燃油成本淨額為26.3億元，按年升13.8％。

大和：下半年轉賺機會大

大和資本市場執行董事劉偉健表示，國泰下半年轉賺機會大，以去年下半年受惠貨運業務錄得純利20.38億元，以今年檢疫放寬較去年理想，國泰下半年有機會按年保持盈利。劉偉健稱，目前客運需求大過供應，加上8月、9月留學生離港高峰期、暑假旅遊旺季、中秋節、國慶、聖誕節等多日連假期，倍加港人旅遊意欲，均會再推高機票價格。劉預料，票價短期內不會回落，這亦將推動國泰下半年收入。

相關字詞﹕香港快運 大和資本 淨虧損 國泰

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