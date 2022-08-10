龍彩霞：波動巿 資本集團看好收息股

過去兩年香港受疫情影響，今年第五波每日確診個案一度過萬宗，無論經濟環境及投資心情都受打擊。同時，一些以往投資回報亮麗的行業表現也不濟。其中內房爆發危機，出現債務違約問題，投資者信心會否受打擊？陳婉貞表示，近期客戶都站在十字路口，主要是之前投資的個股或單一債券錄得虧損，難以「斷捨離」，要再入市或配置資產時便顯得審慎。

通脹穩寬防疫 投資者信心漸恢復

陳說，今年上半年投資者面對高增長及高收益資產受壓，他們一度失去投資方向，抱觀望態度。但近期因為通脹開始穩定及香港防疫措施開始放寬，令投資者信心漸漸恢復，不過入市步伐偏慢，她認為投資者睇清形勢也是好事，而可收息的投資產品也受投資者青睞。

李樂鳴亦指出，最近增長股波動，使收息股再度成為市場焦點。年初至今，收息股大幅跑贏增長股，原因是對加息及中美經濟增長放緩的憂慮，令投資者關注不少早前大幅飈升的增長股面臨估值過高的問題。去年第一季亦曾出現類似的市場輪換，但隨着增長股再現強勢，市場輪換告一段落。然而，今年的宏觀經濟環境轉變，通脹處於數十年來的高位，美國聯儲局展開加息周期並逐步縮減資產負債表。增長型公司在長遠製造現金流價值上，更易受利率上升的影響。

通脹高企，物價上升壓力範圍擴大，迫使聯儲局及全球其他主要央行決心持續加息。此外，供應鏈中斷和成本上升，都打擊企業利潤增長。在市場波動時，眾多收息股極具吸引力，縱然走勢平淡，但仍是可靠的投資選擇。

跨國企業收入多元 助抵禦經濟衝擊

資本集團新視野基金的策略是研究企業的收入來源地而非其上市地，對有關企業會有更深的了解。跨國企業通常具有創新能力、收入來源多元化且財務穩健，較有能力抵禦經濟衝擊。雖然疫情有退卻迹象，供應鏈緊張情况紓緩，預計美國通脹壓力下降，不過通脹仍是市場焦點，該投資組合也會加入食品相關類別，因為成本可較易轉嫁消費者；此外，雖然市場擔心經濟衰退，但不少奢移品卻逆市加價，銷售仍強勁，而半導體公司保持盈利，特別是龍頭股，這些都是看好類別。

李樂鳴亦指出，在波動市投資組合具穩定收益有助減低風險，資本集團資產收益創造者基金的策略是以較低風險的投資方案掌握股票增長潛力，集中投資較高質素、較低風險並能提供收益的股票及債券。同時，該基金投資高股息企業及股息增長型企業，嚴選有持續收益及資本增長的行業。事實上，投資者逐漸注重收息股票類別的投資。由於擔心增長放緩和通脹範圍擴大，今年上半年主要股市都下挫，投資者的焦點由快速增長及高估值的科技公司，轉移至估值較適中的收息股。截至2022年5月31日，收息股在年內大幅跑贏大市。由於經濟增長放緩風險上升，維持均衡的多元化組合尤其重要。股息增長型股票有助緩和市場波幅且對抗通脹，擁有議價能力的公司亦能發揮相同作用。另一方面，縱使科技股受創，但個別數碼企業的雲端科技收入仍然保持增長。

投資環境風高浪急 籲採均衡策略

通脹來勢洶洶，不少國家貨幣政策會否控制得宜有待觀察。陳婉貞表示，他們的投資團隊包括國家政策方面的專家，為客戶提供適切意見。過去幾年，香港投資者取向較極端，組合分配如鐘擺傾向某一邊，非股則債，然而在波動市須知道採取均衡策略，是更能應付風高浪急的投資環境，因此冀將集團的投資理念、產品和服務擴展至大灣區以至大中華的零售客及機構投資者。

明報記者

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