Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年8月10日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
上月BSD成交33宗 年半最少 三大辣稅宗數紀錄新低 分析料年底前難反彈
INNOVALE次輪收9110票 超額49倍
壹嘉首見紅 開放式實蝕逾百萬
觀塘重建項目招意向 最高估值259億
通脹加劇 銀債「保底息」升至4厘 8月23日開始認購 銀行料反應勝去年
1個月拆息連升5日 金管局再接30億港元
美或加息至明年初 花旗料存息續升
檢疫放寬 匯豐看好國泰客運需求
統一半年少賺28% 即食麵收入增
澳娛綜合擴股本爭賭牌 澳博持股比例降
彭博：中央不滿國產半導體發展 行業颳「反腐風」 華芯投資3高層被查
內房股迎中期業績 券商料史上最差
德勤ESG團隊增近1倍員工 冀今年相關收入倍增
越秀交通基建 上半年少賺37%
光大綠色環保 半年純利跌47%
檸萌影視今掛牌 暗盤跌逾3%
離任執董逾5年 羅啟瑞鷹君持股歸零
伊朗核協議重啟在望 供應看升 油價返烏戰前
烏戰後首批糧食 買家拒收
美媒Cox Enterprises斥41億入主新聞網站Axios
張兆聰：地產股低位徘徊 可炒波幅
技術取勝：新世界短線有望見底
商湯AI捉棋機械人「元蘿蔔」 售價1999元人幣起
劉思明：能源股吹暖風 兗礦強勢攀升
周顯：high tech揩嘢 low tech撈嘢
湯文亮：賠訂重售封盤料快出現
盧楚仁：美股強勢回歸 拭目以待
龍彩霞：波動巿 資本集團看好收息股
技術取勝：新世界短線有望見底
【明報專訊】中國聯通4元阻力強大（圖）
上 / 下一篇新聞
上月BSD成交33宗 年半最少 三大辣稅宗數紀錄新低 分析料年底前難反彈
INNOVALE次輪收9110票 超額49倍
壹嘉首見紅 開放式實蝕逾百萬
觀塘重建項目招意向 最高估值259億
通脹加劇 銀債「保底息」升至4厘 8月23日開始認購 銀行料反應勝去年
1個月拆息連升5日 金管局再接30億港元
美或加息至明年初 花旗料存息續升
檢疫放寬 匯豐看好國泰客運需求
統一半年少賺28% 即食麵收入增
澳娛綜合擴股本爭賭牌 澳博持股比例降
彭博：中央不滿國產半導體發展 行業颳「反腐風」 華芯投資3高層被查
內房股迎中期業績 券商料史上最差
德勤ESG團隊增近1倍員工 冀今年相關收入倍增
越秀交通基建 上半年少賺37%
光大綠色環保 半年純利跌47%
檸萌影視今掛牌 暗盤跌逾3%
離任執董逾5年 羅啟瑞鷹君持股歸零
伊朗核協議重啟在望 供應看升 油價返烏戰前
烏戰後首批糧食 買家拒收
美媒Cox Enterprises斥41億入主新聞網站Axios
張兆聰：地產股低位徘徊 可炒波幅
技術取勝：新世界短線有望見底
商湯AI捉棋機械人「元蘿蔔」 售價1999元人幣起
劉思明：能源股吹暖風 兗礦強勢攀升
周顯：high tech揩嘢 low tech撈嘢
湯文亮：賠訂重售封盤料快出現
盧楚仁：美股強勢回歸 拭目以待
龍彩霞：波動巿 資本集團看好收息股
上月BSD成交33宗 年半最少 三大辣稅宗數紀錄新低 分析料年底前難反彈
INNOVALE次輪收9110票 超額49倍
壹嘉首見紅 開放式實蝕逾百萬
觀塘重建項目招意向 最高估值259億
通脹加劇 銀債「保底息」升至4厘 8月23日開始認購 銀行料反應勝去年
1個月拆息連升5日 金管局再接30億港元
美或加息至明年初 花旗料存息續升
檢疫放寬 匯豐看好國泰客運需求
統一半年少賺28% 即食麵收入增
澳娛綜合擴股本爭賭牌 澳博持股比例降
彭博：中央不滿國產半導體發展 行業颳「反腐風」 華芯投資3高層被查
內房股迎中期業績 券商料史上最差
德勤ESG團隊增近1倍員工 冀今年相關收入倍增
越秀交通基建 上半年少賺37%
光大綠色環保 半年純利跌47%
檸萌影視今掛牌 暗盤跌逾3%
離任執董逾5年 羅啟瑞鷹君持股歸零
伊朗核協議重啟在望 供應看升 油價返烏戰前
烏戰後首批糧食 買家拒收
美媒Cox Enterprises斥41億入主新聞網站Axios
張兆聰：地產股低位徘徊 可炒波幅
商湯AI捉棋機械人「元蘿蔔」 售價1999元人幣起
劉思明：能源股吹暖風 兗礦強勢攀升
周顯：high tech揩嘢 low tech撈嘢
湯文亮：賠訂重售封盤料快出現
盧楚仁：美股強勢回歸 拭目以待
龍彩霞：波動巿 資本集團看好收息股
prev
next