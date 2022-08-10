檸萌影視今掛牌 暗盤跌逾3%

【明報專訊】本港新股市場稍見起色，騰訊（0700）有份持股的檸萌影視（9857）今日掛牌，以招股價下限27.75元定價，集資淨額3.2億元，公開發售僅獲0.81倍認購，合共獲2036人認購，逾六成人僅抽一手，一手中籤率100%，亦有1人循乙組「入飛」獲20萬股。該股昨於富途暗盤跌3.24%，收報26.85元，每手帳面蝕90元。此外，綜合8家券商，大馬食品股雙財莊（2321）已超購近3倍，孖展申購額達5393萬元。
中免擬周五招股 集資215億
據港交所（0388）網站顯示，內地免稅巨頭中國中免（滬：601888）昨日通過上市聆訊，將重啟來港上市計劃。路透社引述知情人士報道，公司擬於周五（12日）招股，集資最多27.4億美元（約215億港元），較去年底市傳的50億至60億美元削半，但仍將成為年初至今本港最大型IPO。公司去年底獲中證監批准赴港上市，其後指資本市場持續低迷，決定暫緩H股上市。
另一方面，本港第三隻SPAC（特殊目的收購公司）上市，由金管局前總裁陳德霖等人發起的香港匯德（7841）將於下周一（15日）掛牌。該股擬集資10億元，發行約1億股A類股份及5002.5萬份上市權證（4841），A類股份每手11.5萬股，每股發行價10元，每手初始價值115萬元，將佔已發行股份總數的80%；上市權證每手5.75萬股，每兩股A類股份獲發一份上市權證。保薦人為海通國際。