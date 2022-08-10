檸萌影視今掛牌 暗盤跌逾3%

中免擬周五招股 集資215億

據港交所（0388）網站顯示，內地免稅巨頭中國中免（滬：601888）昨日通過上市聆訊，將重啟來港上市計劃。路透社引述知情人士報道，公司擬於周五（12日）招股，集資最多27.4億美元（約215億港元），較去年底市傳的50億至60億美元削半，但仍將成為年初至今本港最大型IPO。公司去年底獲中證監批准赴港上市，其後指資本市場持續低迷，決定暫緩H股上市。

另一方面，本港第三隻SPAC（特殊目的收購公司）上市，由金管局前總裁陳德霖等人發起的香港匯德（7841）將於下周一（15日）掛牌。該股擬集資10億元，發行約1億股A類股份及5002.5萬份上市權證（4841），A類股份每手11.5萬股，每股發行價10元，每手初始價值115萬元，將佔已發行股份總數的80%；上市權證每手5.75萬股，每兩股A類股份獲發一份上市權證。保薦人為海通國際。

明報記者

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