越秀交通基建 上半年少賺37%

上半年EBITDA 按年跌14.3%至15.13億元，毛利按年跌21.9％至8.98億元，毛利率按年跌7.2個百分點至55.6％。

疫情影響 多個項目日均路費降

越秀交通基建表示，內地爆發疫情，多地執行嚴格的封控或管制措施，人流物流受到限制，各地高速公路收入和車流量受到一定影響，旗下多個項目日均路費收入和日均收費車流量呈現按年下降。此外，其於去年底完成分拆湖北漢孝高速作為公募REIT發售的一部份於深交所掛牌上市，湖北漢孝不再是集團附屬公司，因此應佔漢孝公路收益下跌。

副董事長兼總經理何柏青於業績記者會上表示，3月、4月份珠三角路費收入受疫情影響，呈現按年下跌，但5月起跌幅收窄，6月已恢復按年正增長。他認為，目前珠三角地區疫情管控較好，相信下半年收入有望逐步回穩，對整體路費收入前景充滿信心。