德勤ESG團隊增近1倍員工 冀今年相關收入倍增

擬3年投資逾10億 聚焦數碼轉型

本港專業人才流失問題嚴峻，德勤中國首席執行官曾順福表示，過去數月受疫情、移民潮影響，該行確實面對相關問題，客戶方面的「挖角」更造成「二次傷害」。不過，他指出，由於本港整體經濟好轉，加上防疫政策逐漸獲放寬，近來人才流失問題有所改善。他續稱，德勤去年展開人才培訓計劃，擬於未來3年投資逾10億元，聚焦於數碼轉型、可持續發展、智慧城市等範疇，預料屆時本港相關的專業人員將增逾66%至5000名。

港交所（0388）去年底提高上市公司披露要求，並發表氣候信息披露指引及企業淨零排放指引，歐振興指出，該兩份指引並非要求強制披露，上市公司目前仍處於「不披露就解釋」階段，不過相信隨着愈來愈多公司採納相關指引，交易所或會進一步將之納入披露準則。他又提到，明年底歐盟國家需要對其ESG數據作出認證，首階段要求大企業落實，相信世界各地發展趨勢均以大企業帶頭。