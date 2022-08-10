內房股迎中期業績 券商料史上最差

銀河聯昌料11內房核心利潤平均跌28%

銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武預期，該行覆蓋的11隻港股內房將交出自2000年以來最差的中期業績，預期核心利潤將平均按年跌28%，受到延遲交付及疲軟銷售造成收入下跌15%及毛利率收縮4.3個百分點所拖累。

鄭懷武表示，國企如潤地（1109）、中海外（0688）及優質內房龍湖（0960）、旭輝（0884）及綠城（3900）將交出較好成績，核心利潤按年跌20%或零增長，較同行按年跌30%至50%為優。他又對部分內房在計入一些一次過項目如匯兌虧損、資產重估減值或資產出售損失後而出現中期虧損將不感意外。

他預期，內房毛利率亦將由2021年上半年的25.3%跌至21%水平，因為自2021年下半年起項目售價較低，確認收入的項目地價亦較高，並預期2022年全年的毛利率在年初至今令人失望的銷售下將持續走弱。

籲投資者選潤地中海外龍湖

鄭懷武指出，相信大多民企內房如合景泰富（1813）、雅居樂（3383）、時代中國（1233）及旭輝等仍在集中管理其財務情况，包括處置非核心資產、削減非必要資本支出、持續削減土儲預算、縮減企業規模結構，因比起增長，生存才是內房當務之急。

該行基於中央的支持政策，維持內房「增持」的評級，但相信內房上半年的劣績將短線損害市場氣氛，建議投資者維持選擇防守性較強的國企如潤地、中海外及民企龍湖。