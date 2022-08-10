通脹加劇 銀債「保底息」升至4厘 8月23日開始認購 銀行料反應勝去年

明報記者 鄺海盈

發行上限加碼至450億

銀債每手入場1萬港元，年期為3年，每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，保證息率4厘。雖然銀債不設二手市場，投資者可在債券到期前向政府以原價及相應利息贖回。

匯豐銀行及中銀香港為是次的牽頭銀行，將豁免認購、存倉及贖回等費用。周國昌表示，在市况不穩、股債波動下，銀債為穩定的投資，加上4厘的「保底息」具吸引力，料超額認購機會高。他認為今批認購人數將較上次該行錄得的26萬更高，客戶在資金充裕下，亦會加大認購金額。不過，雖然外圍環境通脹高企，他料香港通脹短期內仍溫和，維持2%至3%，料認購市民獲高於保底息的機率較低。他建議市民可認購25至30手，認購超過30手是較「穩陣」的做法。

中銀料港通脹溫和

暫維持2%至3%

環球利率趨升，今次保底息升至4厘，高於一般債券ETF的息率（見圖），至於一些傳統收息股雖有更高股息率，如中國銀行（3988）及新創建（0659）股息率分別達9.77厘及7.78厘，但則需要承受較大的股價波動風險。

金管局助理總裁陳家齊表示，於不明朗的投資環境下，息率設於4厘是給長者的一個安心選擇。過住政府發售的零售債券如iBond、綠債及銀債等，發債款項均撥入債券基金，並於外匯基金中投資，過住13年來，外匯基金債券基金都錄正回報。

年齡門檻維持60歲或以上

繼上一批銀債調低申請年齡門檻後，今次的申請年齡亦是60歲或以上，在1963年或之前出生的市民皆可認購；截至2021年底，60歲或以上的人口為210萬左右，陳家齊稱，債券可覆蓋若干人口，但未明確表示日後會否劃一60歲或以上人士可申購。由於銀債不會上市，投資者可以原價及相應的累計利息向政府贖回，債券即被注銷；陳家齊建議銀債投資者持有至到期，並透露根據過住經驗，提早贖回債券的市民不足2%。