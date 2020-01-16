觀塘重建項目招意向 最高估值259億

市建局在上月底向城規會調整觀塘市中心重建項目的發展方案，擬議增加第4及第5發展區的發展彈性，容許未來中標發展商，因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅業務，即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。

總樓面逾216萬呎 商場佔70萬呎

該局表示，項目將興建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群，成九龍東新地標，同時亦將提供政府、機構或社區設施樓面，以及大型休憩空間供市民享用，改善地區整體環境。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，現時東九商廈空置率達15%，預計項目有可能流標，故該局推出「浮動規劃參數安排」，張又建議有興趣參與的發展商宜多加考慮。華坊諮詢高級董事梁沛泓則稱，商業地產仍未見有起色，市建局推出大型商業項目，料市場反應較保守。市場估計，項目估值184億至259億元，預計每方呎樓面地價8500至1.2萬元。

市建局榮光街項目收31份意向

此外，市建局土瓜灣榮光街/崇安街重建項目昨日截收發展意向書，共收到31份，與去年底毗鄰土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目收到的意向書數目相同。據悉，遞交意向多為港資發展商，包括長實（1113）、新地、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、華懋、鷹君（0034）、英皇（0163）、資策（0497）、遠展（0035）、泛海（0129）、帝國集團、招商局置地（0978）、建灝地產等，另中資有中海外（0688）。上述項目地盤面積約3.09萬方呎，可建樓面約27.86萬方呎，預計提供約560伙。市場估計項目估值約27.8億至36.2億元，即每方呎樓面地價約1萬至1.3萬元。

[香港地產]