INNOVALE次輪收9110票 超額49倍

兩大新盤今午推售325伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快日內加推，另項目第2期已申請預售，預計最快本月底至下月初取得預售批文，獲批後將隨即部署推售。

至於新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期首錄撻訂，涉及兩伙，料發展商合共殺訂逾63.8萬元。發展商即日安排以即場登記及抽籤形式原價重推，吸引大批買家到九龍站環球貿易廣場現場登記，據代理消息，共有近100組買家登記抽籤。

上述兩伙均於上月30日首輪開售當日售出。據成交紀錄冊，單位包括1座高層E室，實用面積235方呎，開放式間隔，早前以346.82萬元成交，昨日以359萬元重售；另一伙為1座低層A1室，實用面積676方呎，3房1套間隔，早前以953.06萬元成交，昨日以916.6萬元重售。另外，新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND昨以招標形式售出1座5樓N室，實用面積404方呎，2房間隔，連287方呎平台，成交價808.18萬元，實呎20,004元，創該盤同類呎價新高。

90 REPULSE BAY最後洋房逾4億沽

另外，長實（1113）已屆現樓的淺水灣90 REPULSE BAY ROAD，相隔1個多月再錄成交，沽出項目最後一伙洋房，意味全盤11座洋房全數沽清，套現逾52.54億元。據成交紀錄冊，項目2號洋房實用面積5347方呎，另連870方呎平台及367方呎花園，昨日以約4.01億元連兩個車位招標售出，實呎7.5萬元，屬全盤成交價及呎價最低的洋房，買家採90天成交期。

[香港地產]