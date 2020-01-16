上月BSD成交33宗 年半最少 三大辣稅宗數紀錄新低 分析料年底前難反彈

明報記者 林尚民

雖然近月多個新盤銷情理想，但投資氣氛大減，本地用家入市比例大增。據稅務局資料顯示，上月市場共有33宗BSD成交個案，數字按月大減近47%，並為2020年12月、即逾一年半以來新低，涉及稅款9300萬元，按月減少42%，亦為去年2月後新低。另期內錄得162宗DSD成交，包括161宗住宅及1宗非住宅個案，若單計住宅DSD成交，按月減少22%，屬近3個月最少，涉及稅款為3.388億元，按月減少逾一成，同為3個月新低。

DSD住宅成交161宗 3個月低

至於SSD方面，上月錄得18宗成交，按月多50%，涉及稅款1010萬元，按月增加90%，為三大辣稅中唯一宗數及金額均有所增加。若總計三大辣稅，上月共有213宗成交，較6月份的281宗再少24%，為2014年有紀錄以來新低，涉及稅款僅4.446億元，按月減少逾一成，為近3個月最少。不過，若單計住宅相關辣稅，即BSD、SSD及住宅DSD，上月就有212宗成交，較6月281宗跌約24.6%，並為2020年4月164宗的27個月新低。

業界：未通關 內地客置業意欲減

美聯首席分析師劉嘉輝指出，住宅辣稅個案下挫，主要與近期本港住宅交投回落有關。綜合土地註冊處資料顯示，上月一手私樓及二手住宅登記合共僅3852宗，按月下挫約23.6%，表現與住宅辣稅成交數字相若。若以3項住宅辣稅劃分，上月份BSD成交按月顯著下跌，始終本港仍未正常通關，內地買家來港置業意欲大減，而住宅DSD宗數減少，主要由於香港息口面對上調壓力，減低部分長線投資者入市意欲。

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港疫情次季回穩，令當時樓市氣氛一度轉旺，不過隨着美國聯儲局加息步伐比預期快，幅度比預期大，加上近日疫情反彈，窒礙市場氣氛，令次季樓市反彈之勢無法延續到本季。他又預期，由於市場預料港銀最快今季加息，影響投資氣氛，故除非通關步伐有大進展，或疫情管控非常理想，否則預計年底前辣稅宗數及稅款仍會在低位徘徊。

[香港地產]