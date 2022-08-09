仲量聯行：寬入境隔離 料刺激零售市道

酒店業績料只能小幅上升

酒店市場方面，黃志輝舉例，新加坡酒店日均房價和入住率回升到疫情前的85%，高檔酒店的日均房價更超過2019年水平，有賴去年實施的疫苗接種者旅遊通道允許已接種疫苗的旅客入境後可毋須隔離。但除非本港全面放寬入境限制，否則酒店業績只能小幅上升。

美聯旺舖料商舖交投增逾兩成

另外，美聯旺舖區域營業及策略董事江靜明表示，新安排可刺激本地旅遊業和零售生意額上升，預料本月商舖買賣及租務成交量按月增加兩至三成，下半年商舖買賣成交量有望達720宗水平，較上半年上升約一成。

江又指，由於仍受制於入境隔離安排，料訪港旅客數字難以大幅上升，而現時通關時間不明朗，而且市面上仍有大量吉舖，加上不少零售商的網購生意比例增加，減少對實體店的依賴，因此核心區和民生區的商舖租售價，未能大幅反彈。他預計，下半年上述兩地區商舖租售價格，只會較上半年升約5%。