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瑜一第1A期447伙 最快本月批預售

【明報專訊】市場聚焦兩大新界盤對壘之際，市區大型新盤亦蓄勢待發，繼早前會德豐等合作發展的啟德MIAMI QUAY展開軟銷工作後，華懋與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋第1期發展項目，昨命名為「瑜一」（IN ONE），預計關鍵日期為2024年7月，樓花期長約23個月。

2至3房戶佔約八成

華懋銷售總監封海倫表示，「瑜一」與「如一」同音，表示在生活中追求身、心、靈平衡的初心始終如一。她續稱，項目第1A期涉447伙，預料最快本月獲批預售，稍後將開放示範單位。 何文田站項目第I期共提供844伙，當中1A期設447伙。華懋銷售總經理陳慕蘭稱，第1A期涵蓋1房至4房戶型、另設特色戶，主打2房至3房單位，合共佔約八成。值得留意，項目1B期早前亦已入紙申請預售，涉183伙。

發展商昨日亦公布第1A期戶型分佈資料，當中1房戶佔75伙或17%、實用面積由311至364方呎；2房戶（包括2房連開放式廚房及2房連儲物房戶型）佔192伙或43%、實用面積由425至597方呎；3房連儲物房戶佔172伙或38%、實用面積介乎889至1145方呎；4房連儲物房戶則佔8伙或2%，實用面積由1515至1615方呎不等。

INNOVALE次輪今截票 昨起屯門路演

兩大新界盤明日再度對撼，其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，次輪銷售今日中午截票。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨日下午1時、連同首輪銷售向隅客重新入票的俗稱「復活票」，兩日累收逾8000票，以次輪價單發售182伙計，超額近43倍。另項目昨日起至8月21日，於屯門時代廣場進行路演宣傳，希望屯門及新界西潛在客人，多了解ONE INNOVALE項目。

NOVO LAND第1B期最快本周登場

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，則於明日開展第三輪銷售、盡推最後140伙（包括1伙招標），市場預計項目第1B期最快於周內緊接登場。項目昨晚截票，新地代理總經理陳漢麟表示，初步點算收到逾1.53萬票（包括356張經紀票），以明日價單推售139伙計，超額逾109倍。

至於長實（1113）及新地屯門青山公路飛揚第1期，昨上載6號價單涉47伙，折實均呎15,138元。項目落實周五發售82伙，涵蓋最新推出的價單6號全數單位，以及價單1號、2號及4號部分單位，包括首度以價單推出的地下連特色前庭戶。今輪銷售入場單位為1座1樓H室，實用面積266方呎1房間隔，折實價約393萬元、折實實呎14,774元。

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