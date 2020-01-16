新香港人沽粉中辣稅貨 1年蝕逾百萬 御半山2房635萬易手 4年實蝕近一成

明報記者 林尚民

市場消息透露，粉嶺中心D座低層3室，實用面積513方呎，3房間隔，最新以578萬元售出，實呎11,267元。原業主為「新香港人」，去年6月才以620萬元購入單位，持貨約1年多，帳面蝕讓約42萬元，不過由於持貨不足3年，需付樓價一成的額外印花稅，連同其他使費計料實蝕逾130萬元或21%，同類蝕讓於區內罕見。

事實上，屯門御半山亦連錄二手蝕讓，第1期1B座中低層E室，實用面積435方呎，2房間隔，以635萬元售出，實呎14,598元。原業主2018年656萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕約21萬元，若連使費計料實蝕50萬元或近8%。另御半山II一個實用面積441方呎的2B座低層E室2房戶，則由680萬元減價至628萬元售出，實呎14,240元。原業主2019年約636萬元一手購入，帳面蝕約8萬元，若連使費計，即使扣除發展商當年為買家提供現金回贈，料仍實蝕20萬元或3%。

尚築開放式360萬沽 4年實蝕逾一成

此外，資料顯示，主打納米樓的元朗洪水橋半新盤尚築，一個頂層實用219方呎開放式單位，上月以360萬元售出，實呎16,438元。原業主2018年以400萬元二手購入，持貨約4年，帳面蝕讓40萬元或一成，若連同使費，料實蝕約57萬元或超過14%。

傲瀧3房連車位2780萬沽 帳蝕505萬

另外，西貢清水灣傲瀧1座中層B室，實用面積1599方呎，3房1套間隔，上月連車位以2780萬元售出，實呎17,386元。原業主料為「新香港人」，2018年以約3085萬元購入，及後再以200萬元購入一個車位，即合共約3285萬元，持貨約4年，帳面蝕505萬元，若連使費計料實蝕約670萬元或逾兩成。

雖然市場連錄蝕讓，不過，政府昨公布從海外由機場抵港人士，7日檢疫酒店隔離將改為3天酒店檢疫和4天家居醫學監測，本周五起生效。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長期不通關將令香港失去其重要性，香港經濟於上半年已出現負增長，而特首公布放寬隔離限制，雖仍未完全放寬，但已是一大進步，容許家居醫學監測人士外出，可激活經濟活動，商旅活動增加，相信首先受惠為租賃市場，若經濟進一步復蘇，可減慢樓價跌勢，投資氣氛有望回復，對豪宅市場有支持作用。